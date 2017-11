Spanish Brass pone el broche musical a la exposición 'Cisneros, de Gonzalo a Francisco'

Domingo, 12 noviembre 2017

iglesia de san pedro

El concierto le puso el broche musical a una exposición de la que, después de su reciente ampliación debido a su éxito de público, los visitantes aún pueden contemplar hasta el día 10 de diciembre próximo. Hasta la fecha, son más de 12.000 las personas que la han visitado.

Correspondió al deán de la catedral, Jesús de las Heras, presentar el concierto, que llegaba sólo unos días después de cumplirse el V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, el 8 de noviembre de 1517, en Roa, Burgos. El deán señaló que, según el historiador e hispanista francés Joseph Pérez, “Cisneros ha sido el estadista principal de la historia de España”, destacando además, en este caso, la relación que tuvo con Guadalajara, y concretamente con Sigüenza.

Precisamente es en este periodo de su vida, menos conocido, en el que se centra la exposición 'Cisneros, de Gonzalo a Francisco' que se puede ver en la Catedral, en el Museo Diocesano y en la propia ciudad. “Fue hombre de leyes y hombre de iglesia. Durante 21 años estuvo vinculado con nuestra tierra: siete años en Uceda, otros siete en Sigüenza y otros siete en La Salceda”, explicó De Las Heras en el púlpito de una iglesia llena para escuchar el concierto, al respecto de una muestra en la que Cabildo Catedralicio y Obispado se han sumado al Ayuntamiento, Diputación y a la Universidad de Alcalá de Henares.

En este mismo sentido el vicerrector del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, Carmelo García, se congratuló de haber colaborado con el resto de instituciones en la confección de la exposición. “En el Colegio Universitario de San Antonio de Portaceli, Cisneros sembró la semilla de lo que iba a ser la Universidad de Alcalá. Por eso, Sigüenza está en las señas de identidad de nuestra institución. En esta ciudad se fraguó el modelo que después se implantaría en Alcalá y se exportaría a Latinoamérica. Por tanto, teníamos que participar del V centenario. Lo hemos hecho agradecidos por tener tan buenos compañeros de viaje, como la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, el Obispado y el Cabildo Catedralicio, y ahora también por el éxito de la iniciativa”.





El alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, también destacó que la exposición es fruto de la colaboración institucional y su éxito. “Buena prueba de ello es su ampliación temporal”.

Por último, correspondió a Juan Garrido, presidente de la Fundación Siglo Futuro, presentar al quinteto de metal, Spanish Brass. “Cuando la Cultura llega de la mano de instituciones a las que no les es ajena, sale su verdadera esencia”, recordó.

Con cerca de 30 años de trayectoria en el mundo de la música de cámara, Spanish Brass es uno de los quintetos de metal más dinámicos y consolidados del panorama musical español. Además de haber participado en los festivales más importantes de música y de realizar giras por todo el mundo, ha tocado en la gala de los Premios Príncipe de Asturias en 1995, han grabado la música de la obra teatral La Fundación de Buero Vallejo para el Centro Dramático Nacional y la banda sonora de la película Descongélate, de Félix Sabroso, para la productora El Deseo. En 2017 han recibido el I Premio Bankia al Talento Musical en la Comunitat Valenciana. Ha publicado veintiún trabajos discográficos, entre ellos un DVD-CD y un doble CD recopilatorio, que muestran sus múltiples facetas.

En el concierto del sábado, interpretaron obras del renacimiento español, alemán e italiano, correspondientes a la época de Cisneros. Comenzaron por cuatro piezas antiguas españolas: Torre de la niña, Canción niña y viña, Canción de la Virgen que parió y Diferencias sobre “guárdame las vacas”; para continuar con La Canzona per Sonare, la Spiritata, Canzona seconda y la Canzona Quarta, de G. Gabrieli; con la Batalla Imperial de J.B. Cabanilles (arr. C. Benetó); el Concerto VIII de A.Corelli (arr. C. Benetó); La Sonata from die Bankelsangerlieser, Anónimo; Tres sonatas de Domenico Scarlatti; Menuet et Badinerie de J.S. Bach, Fuga y eco de J.S.Bach. (Arr. Cesar Cano); Preludio y fuga BWV 549 de J.S.Bach y Le Cocou de L.C. Daquin.



“Esta ocasión hemos elegido un repertorio basado en música escrita para órgano que, como nuestros instrumentos, está hecho de tubos, por lo que su sonoridad tiene similitud con el quinteto, y la música se puede adaptar. De hecho, la mayoría de los arreglos pertenecen a nuestro compañero Carlos Benetó”, comentaba ayer Manuel Pérez (trompa). Sobre el hecho de tocar en la Catedral, el músico afirmó que “aún estamos visualmente impactados por el hecho de actuar en esta magnífica catedral de una ciudad pequeña, y muy contentos de colaborar para enaltecer el centenario”.