El Cobisa superó con claridad a un Azuqueca que no tuvo su día

Martes, 14 noviembre 2017

Polideportivo: Balonmano

DEPORTES | El Día 08:25 |

A pesar del mal encuentro de los de Azuqueca, los primeros quince minutos fueron para el equipo visitante. La defensa funcionaba y el ataque se hacía con una gran circulación de balón y buenos lanzamientos. Los toledanos aguantaban el tirón y no se venían abajo a pesar del 1-4 inicial, y poco a poco hacían su juego e iban anotando. Aun así en el minuto quince los del Avangreen se mantenían por delante con un 8-9, pero a partir de ese instante las exclusiones empezaron a marcar la actuación de los visitantes. Con dos exclusiones seguidas y con varias perdidas de balón, los de Azuqueca se veían superados en el marcador por un Cobisa que no daba concesiones. El parcial en los posteriores quince minutos fue un tremendo 10-3 para los locales, marchándose al descanso con una ventaja considerable (18-12).

La segunda mitad del encuentro no tuvo demasiada historia. Los azudenses comenzaron a jugar con las ganas de no rendirse, pero nada acompañó. Errores no forzados, pérdidas de balón, y el no disponer de toda la plantilla hizo que la segunda mitad solo valiera para que los toledanos aumentaran su ventaja, con una gran actuación tanto en defensa como en ataque. El final del partido llegó con un 36-20 que supone un duro palo para los azudenses, pero que les sigue manteniendo en los puestos altos de la tabla con los mismos puntos que el actual líder. Toca reponerse y pensar en el siguiente partido para seguir sumando.

Ficha técnica:

BM COBISA - 36: Gaitán, Rodríguez (1), Martín (3), César R. (1), La Hoz, Millán R.(4), Angel R., López (1), Izquierdo (4), Velasco (3), Sastre (11), Meneses (4), Ramos, Rodrigo F., Rubén F.(4)



AVANGREEN BM AZUQUECA - 20: Victor (P), Pelle (P), Riki (2), Diego (2), Pedro, Marcos, Jimmy (2), Oscar (3), Tavira (2), Eduardo, Jose (3), Besga (2), Javi (4)