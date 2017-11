Lactalis-Nestlé afronta cuatro jornadas de paros parciales

Lunes, 13 noviembre 2017

El comité de empresa ha formalizado ya la convocatoria de los paros, que se iniciarán a las 22.50 horas del próximo lunes día 20, en la entrada del turno de noche, según ha informado CCOO en un comunicado.

Tras fracasar la mediación, la empresa ha abierto in extremis una posibilidad de reconducir el conflicto al anunciar que quiere aprovechar el próximo viernes la reunión prevista para hablar del calendario laboral del año 2018 para retomar la negociación del convenio colectivo.

"Nosotros no nos hemos negado al diálogo en ningún momento y de hecho llevamos hablando desde enero, pese a que en once meses no hemos avanzado ni un centímetro por la actitud dilatoria de la empresa, que jamás ha querido abordar las cuestiones centrales del convenio: medidas para la unificación de las tablas, las subidas salariales, los pluses, y las licencias o permisos retribuidos", ha indicado el responsable de la sección sindical de CCOO en Lactalis-Nesté, Ángel Fernández.

"Volveremos a la reunión del viernes dispuestos a escuchar cualquier oferta de la empresa. Después de 12 reuniones infructuosas, no tenemos razones para el optimismo, pero ojalá nos sorprenda con alguna propuesta que sirva para reconducir la situación y evitar el conflicto", ha manifestado.