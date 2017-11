La pianista Joanna Trzeciak debuta en el FIPA en Albacete

Martes, 14 noviembre 2017

Durante el mes de noviembre, la SOCA (Sociedad de Conciertos de Albacete) ofrece a la ciudad una interesante programación que aúna, en su habitual nivel cualitativo, calidad con interés musical para todo tipo de público, desde el neófito al melómano más especializado, con la presencia de contrastados artistas que mantienen una intensa trayectoria a nivel internacional.

Y siempre pensando en la variedad que dota a la temporada de una configuración atractiva para cualquier persona interesada por la cultura y en particular por la música. En estas próximas semanas se suceden sendos conciertos de la decimoséptima edición del FIPA (Festival Internacional de Piano), con la actuación de Joanna Trzeciak (miércoles 15), en la semana siguiente, coincidiendo con el día de Santa Cecilia, la propuesta de la SOCA es un concierto extraordinario dedicado al violoncello, en manos de José Enrique Bouché, bajo el título FLASH- BACH, y para terminar el mes de noviembre, el miércoles día 29, actuará el dúo integrado por Francis Duroy (violín) y Agnès Melchior (piano) –profesora del Conservatorio de Toulousse-, dentro del XVII FIMCA (Festival Internacional de Música de Cámara de Albacete)

Joanna Trzeciak

Natural de Cracovia, donde comienza sus estudios musicales a los 7 años, se diploma en Conservatorio de Varsovia bajo la dirección de Jan Ekier, becada por la Fundación Chopin. En 1978 fue seleccionada por el Ministerio de Cultura de Polonia para especializarse en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con Lev Vlasenko.

En 1980 obtuvo el primer premio en el festival de pianistas polacos de Slupsk. A partir de ese momento comienza con su carrera internacional actuando en Londres y USA, donde ofrece con frecuencia masterclass en distintas universidades, especializándose en la obra para piano de Szymanowski, también en toda Europa, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay, Líbano, Turquía, Macedonia, Egipto, Kazagistán o Israel actuando en festival como Echternach Festival, the Flanders Festival, the Festival of Ljubljana, Emilia Romagna Festival, Maggio dei Monumenti in Napoli, Jeux d’Art en Villa d’Este, en Tivoli, Ohrid Festival, Nohant Festival, Floraisons Musicales, Nancyphonie, Sounding Jerusalem, Chopiniana en Buenos Aires, Tsar’s Village Festival en San Petersburgo, Girona, Toledo, Bodensee, Antonin, Torun, Busko...y hoy, por primera vez, actúa en el Festival Internacional de Piano de Albacete.

Ha sido invitada para actuar como solista con orquestas como las filarmónicas de Antwerp, Liège, Maastricht, Baden-Baden, Polonia, Skopje, Beethoven Academie, United Europe Chamber Orchestra en Milán, Milano Classica, Orchestre de Chambre de Wallonie, Deutsche Kammerorchester Frankfurt, Folkwang Kammerorchester Essen, Festival Orchestre in Echternach,Virtousi di Praga…



En 2010 participó en las celebraciones en homanje a Chopin en muchos países europeos, recibiendo el Premio al Mérito del Ministerio de Cultura de Polonia.

En las útimas temporadas ha actuado en el Auditorium Verdi de Milano, Rudolfinum de Prague, Oratorio del Gonfalone en Rome, Casa della Musica en Parma, De Singel in Antwerp, Manasterly Palace in Cairo, Yamaha Hall y Steinway Hall en New York, Philharmonic Hall’s en Baku y Sofia,Gateway Theatre Vancouver, Diana Theatre Napoli, Teatro Sao Pedro en Porto Alegre, Teatro Solis en Montevideo, Teatro Juan Bravo en Segovia.

En música de cámara ha colaborado con Phillippe Hirshhorn, Lola Bobesco, Anatoli Krastev, Jadwiga Gadulanka, Panocha Quartet, Rimski-Korsakow Quartet, Kwartet Slaski Urszula Kryger.

Después de haber grabado discos LP en Polonia, Alemania y Bélgica, su primer CD apareció en 1990 con el sello Pavane records con música de Szymanowski y otros posteriores con música de Chopin (primera sonata, rondos, polonesas), Johann Nepomuk Hummel como primicia mundial, Rachmaninov Etudes-tableaux, op. 39…recibiendo premios de la crítica y revistas especializadas.



En mayo de 2017 han aparecido dos nuevos CDs en el sello polaco “Dux” con música de Beethoven (sonatas op. 13, op.34 y op. 109) y de Prokofiev, Reger y Szymanowski.