García Élez mantendrá reuniones con colectivos de Talavera

Martes, 14 noviembre 2017

Actualidad

Toledo | El Día

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha recordado que si no hubo presencia del Gobierno autonómico en la manifestación es porque "así lo pidieron" los convocantes. "No querían participación de partidos políticos, pero eso no quiere decir que no aportáramos a la reivindicación", ha indicado.

La intención de su departamento es, según ha dicho, seguir "trabajando como se venía haciendo para ayudar a una comarca que necesita el apoyo de las administraciones en general".

En temas como la construcción de la variante de Talavera, ha recordado que la Consejería que dirige "se va a adelantar y se va a hacer el trabajo que el Ayuntamiento no ha hecho".

"No ha puesto a disposición de la Junta los terrenos, y eso es lo que tiene que hacer a través de una modificación del POM que aún no ha aprobado", ha lamentado.