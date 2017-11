¿AHORA TAMBIÉN IMPORTA LA CAMISETA DE ESPAÑA? (Por CR Massó)

Martes, 14 noviembre 2017

OPINIÓN - ELDIAdigital.es | Opinión de CR Massó

Que si colores de la República, que si el azul es un morado disfrazado, que si ya no nos sentimos tan españoles. Cada día algunos son más patriotas y si hablamos de deporte, fútbol y España, ponemos el himno y los colores cada vez que podamos.

Ahora le ha tocado a la camiseta de España, que creo sinceramente que ha logrado lo que quería: no pasar desapercibida, lo que no entiendo es que estemos perdiendo tanto tiempo en criticarla, como si ya no hubiera más problemas. Quizás la situación en Cataluña nos ha hecho más españoles a unos y más independentistas a otros, pero me da la sensación de que las cortinas de humos que se están creando cada día son más gruesas. Por un momento me he olvidado de la pobreza, del paro, de la corrupción y, confieso que creo que los problemas en Venezuela han terminado.

Llevamos varias semanas con monotemas, en política con la aplicación del 155, el independentismo catalán y las elecciones en esa comunidad autónoma, en deportes con la camiseta de España que también lo volvemos a mezclar con la política y ¿ya no hay nada más?

En 1994 la camiseta de España era morada, yo apenas me acuerdo, tenía apenas seis años, pero quizás la gente tenía preocupaciones más importantes, o no había redes sociales, o quizás eran menos idiotas que lo somos ahora.

Eso sí, una vez que empiece este verano el Mundial de Rusia se han acabado la polémicas, todo el mundo se le olvidará y se pondrá esta camiseta, por un tiempo no habrá problemas, solo paz, que fácil se lo estamos poniendo a los políticos...