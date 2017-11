Examinadores deciden mañana si aceptan la nueva oferta de la DGT

Martes, 14 noviembre 2017

Así lo ha adelantado Asextra, que indica que el objetivo es que se haya tomado una decisión antes del fin de semana. De esta manera, el colectivo comunicaría a la DGT su decisión el próximo lunes, 20 de noviembre. En caso de aceptar la propuesta, el colectivo desconvocaría la huelga ese mismo lunes.

No obstante, el Comité de Huelga avisa de que los paros continúan, al menos, en lo que queda de esta semana: "La huelga no está desconvocada, sigue hasta que no se alcance un acuerdo que sea aceptado por el colectivo examinador en huelga".

Aunque todavía no hay acuerdo fijo, la DGT sí ha reconocido un "acercamiento de posturas" con los examinadores, aunque también admite que "quedan detalles por cerrar", por lo que el colectivo y Tráfico seguirán negociando "en los próximos días", según ha informado el organismo al término del encuentro en un escueto comunicado.

En las casi cinco horas que ha durado la reunión, el Comité de Huelga ha presentado una propuesta a los representantes públicos y la DGT ha realizado una contraoferta --que contiene una parte económica y otra de mejoras profesionales, según señala Asextra--.

Es esta propuesta la que "tendrá que ser aprobada por la totalidad de los examinadores que secundan los paros" para poder solucionar el conflicto, y será votada este miércoles en cada provincia.

Por el momento, tanto la DGT como Asextra han acordado no dar detalles sobre el transcurso de la reunión y, especialmente, sobre la oferta que ha realizado Tráfico hasta que los examinadores no la evalúen y las negociaciones entre ambos estén más cerradas, según aseguran a Europa Press fuentes de la DGT, que espera que se desbloquee la situación en los próximos días.

En la reunión han estado presentes representantes de la DGT, así como su director, Gregorio Serrano, y miembros del Comité de Huelga. El objetivo del encuentro, que fue anunciado el pasado miércoles en el Pleno del Congreso por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, era intentar buscar una solución a los paros que dicho colectivo viene desarrollando los lunes, martes y miércoles de cada semana desde el mes de junio.

El último encuentro que mantuvieron los examinadores con el organismo de Tráfico se produjo el 22 de agosto, fecha en que no se produjo ningún acuerdo.

Este colectivo de funcionarios reclama una mejora retributiva del complemento específico en sus nóminas, de modo que así se reconozca la complejidad técnica, los riesgos de accidentes y agresiones y el trabajo a la intemperie. Según lleva insistiendo Asextra, el Gobierno se comprometió a hacer efectiva esta subida salarial en 2015, pero la DGT incide en que no tiene competencias para hacerlo.

La huelga de estos funcionarios ha ocasionado, al menos, la suspensión de más de 166.000 pruebas prácticas de conducir y pérdidas millonarias en el sector de las autoescuelas.