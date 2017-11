Ganemos critica el aumento de representación de los concejales no adscritos

Martes, 14 noviembre 2017

Talavera de la Reina

| El Día

El Grupo Ganemos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha criticado la intención del equipo de Gobierno de Jaime Ramos de querer garantizarse la mayoría absoluta en las comisiones y los organismos autónomos municipales, dando representación a los concejales no adscritos y expulsados de Ciudadanos, Jonatan Bermejo y Montaña Palacios.

En rueda de prensa, la portavoz de Ganemos, Sonsoles Arnao, acompañada por su viceportavoz, Miguel Ángel Sánchez, ha informado que el equipo de Gobierno ha presentado una propuesta para el Pleno extraordinario del 16 de noviembre, con la intención de variar la composición de las comisiones y los órganos de gobierno de los organismos autónomos.

Un acuerdo que plantea que de los dos nuevos concejales no adscritos, uno tenga representación en comisiones y organismos autónomos, con lo cual se incrementa en un concejal no adscrito más en los órganos de Ipeta y OAL de Cultura.

Para Arnao, el alcalde quiere hacer ver que "aquí no ha pasado nada y que todo sigue igual" cuando ahora son cuatro los concejales no adscritos, por lo que ha solicitado, en base al reglamento Orgánico del Pleno, que la representación de dichos concejales en las distintas comisiones municipales sea de un único concejal, y no de dos.

"El alcalde hace una propuesta de representatividad de los no adscritos en función de las cuentas de los votos y no de los criterios políticos, jurídicos y democráticos que deben seguir", ha señalado.

PACTO EXTREMEÑO Y NO DE C-LM Arnao ha asegurado que desde la manifestación del 11-N hay "movimientos extraños" y "nerviosismo" por parte del alcalde, Jaime Ramos, para seguir intentando "capitalizar el humo".

En su opinión, Ramos "quiere agarrarse a algo y trae a Pleno un Pacto de Extremadura para garantizarse la foto con sus colegas del PP de Extremadura, cuando ha demostrado que es incapaz de manifestarse en Talavera por el tren".

La portavoz de Ganemos ha cuestionado la intención de "unidad de acción" del primer edil de Talavera cuando no ha suscrito el Pacto por el Ferrocarril de Toledo que, a su juicio, "es donde tiene que estar Talavera, y no en el de Extremadura".

De hecho, ha mantenido que desde Extremadura se defienden algunos intereses que "son contrarios a los de Talavera", como el objetivo de avanzar en la electrificación de la vía Mérida-Puertollano para enlazar las mercancías de Sines por Puertollano y no por Talavera.

"Extremadura se está preocupando porque lleguen sus mercancías pero aquí no hay nada", ha subrayado, a lo que ha añadido que han presentado una enmienda de sustitución para que el pacto al que se adhiera el Ayuntamiento sea el de Toledo, que recoge todas las reivindicaciones de Talavera.