El albaceteño Juan Salmerón quiere seguir enfrentándose a los mejores

Jueves, 16 noviembre 2017

Polideportivo: Artes Marciales

DEPORTES | El Día 08:05 |

El luchador de Muay Thai Juan Salmerón se ha convertido por méritos propios en uno de los deportistas más destacados este año en la provincia, irrumpiendo con fuerza en la élite de esta disciplina milenaria. El de Casas de Juan Núñez se proclamó campeón de España profesional del peso wélter el pasado 1 de abril en Marbella, derrotando al local Abdo Chaidi tras cinco intensos asaltos.

Mientras barajaba diversos nombres como posibles oponentes para su primera defensa, una inesperada llamada por parte de los promotores de Thai Fight cambió su rumbo: había sido seleccionado para representar al combinado español para enfrentarse al tailandés Saenchai, quien está considerado como el mejor luchador de la historia del Muay Thai. Salmerón no dudó en aceptar el reto de intentar convertirse en el primer verdugo de Saenchai en tres años, dándose cita más de cien albaceteños el 30 de septiembre en el Palau Olimpic de la Vall D´Hebron para arroparlo.

El albaceteño salió a buscar la victoria desde el primer tañido de la campana, tirando Saenchai de veteranía para frenar sus acciones ofensivas. Los nítidos golpes que conectó Salmerón en el último asalto hicieron soñar a sus seguidores con una histórica victoria, pero finalmente el tailandés se hizo con el triunfo a los puntos. La imagen de Salmerón salió reforzada de esa pelea, la cual fue seguida por millones de espectadores en el Sudeste Asiático, pues demostró estar a la altura de la élite mundial.

“La pelea con Saenchai es algo que no olvidaré nunca, he aprendido mucho de compartir ring con un rival de este nivel y de la preparación que realicé. Saenchai tiene un dominio innato de la distancia, el combate se me hizo demasiado corto, estoy dispuesto a una revancha si sus promotores lo estiman conveniente”, comenta Salmerón sobre su combate con el tailandés.

“Saenchai me mostró un gran respeto y tuvo un trato impecable, al terminar la pelea se dirigió hacia mí para elogiarme, incluso me ha propuesto viajar a Tailandia en 2018 para entrenar junto a él y realizar varios combates allí”, dice el de Casas de Juan Núñez sobre la figura del icónico luchador asiático.

El luchador del Team Pitbull espera anunciar en los próximos días su siguiente combate, en el cual podría haber un cinturón en juego. Mientras, Salmerón compagina su preparación con su trabajo en una panadería. “Estoy entrenando para seguir progresando y espero volver al ring cuanto antes para enfrentarme a los mejores, ya que estos rivales son los que de verdad me motivan”, declara el campeón de España profesional del peso wélter.

A pesar de la gran repercusión que han tenido sus dos últimas peleas, Salmerón no ha visto cumplido en 2017 uno de sus grandes sueños: pelear delante de su público en Albacete. “Estoy muy agradecido por todo el apoyo que he recibido, pero las instituciones deberían más valorar a los deportistas locales. Con un pequeño impulso el deporte podría llegar a más personas, en 2018 espero poder pelear en mi tierra”