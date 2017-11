Adiós a José Luis Molina, el hombre que susurraba a los caballos

Miércoles, 15 noviembre 2017

Obituario

Cuenca | Rafael Torres

Lo conocí a este grandullón hombre de pelo blanco y sonrisa en sus labios hace 20 años en una tertulia radiofónica con motivo de la Feria Taurina de San Julián, comentando la tarde de toreo a caballo que se lidiaba en la ciudad. Desde ese primer momento sabía que estaba escuchando a un enamorado de ese bello animal y elegante como es el caballo.



Fue una cátedra de elocuencia en el conocimiento de este animal la que recibimos los allí presentes. Hasta el punto que no hubo lugar a la tertulia porque todos queríamos seguir escuchándolo.



Allí nació nuestra sinceridad amistad. La del maestro que acoge al discípulo y le quiere enseñar todos sus conocimientos. Siempre que tenía ocasión me gustaba hablar con él, quedábamos para ver por televisión las Ferias Taurinas de mayor relevancia. Incluso llegamos a viajar juntos alguna feria de relumbrón en el calendario taurino.



Me apasionaba oírlo conversar de caballos y jinetes. De sus múltiples viajes a los mejores picaderos de toda España y Portugal (siempre decía que el caballo Lusitano era el mejor para el rejoneo) para aprender a conocerlos y a quererlos. Me cautivaba cuando me contaba como conoció a los hermanos Peralta, a Diego Ventura, y demás expertos en criar de caballos. A pesar de no haberse dedicado profesionalmente a ello, el mundo del caballo lo respetaba y admiraba mucho.



También dominaba con notoriedad la “Doma clásica”, predicaba que para ser un buen rejoneador primero tenía que curtirse en dominar al caballo, ser un buen jinete, lograr que el caballo realice todas sus ordenes con armonía, equilibrio y actividad. Comentaba que el jinete que dominaba esa condición era un buen torero a caballo.



Sin citarnos previamente teníamos siempre una encuentro los dos en la Feria Taurina de San Julián, asistíamos al sorteo, después al enchiqueramiento y luego a la improvisada tertulia en el patio de caballos alusiva a los toros que acabábamos de ver y lo que se esperaba de la corrida anunciada para la tarde.

Molina, era interrumpido continuamente para ser saludado, por la “gente del toro y del caballo” que se acerba a la plaza. Una institución en su porcentaje.

Este año cuando lo vi en el patio de caballos sin mediar palabra se despidió de mi, él sabía, que era su última Feria Taurina. No olvidaré nunca su mirada de despedida y su valentía de esperar al cuarteo lo inevitable dándole la grupa como los buenos jinetes.



Me pidió que le hiciera una foto con sus hijos y que luego ya sabía yo cuando se la tenía quedar a cada uno, (añadió). Me comento que iba a recibir la visita de su hijo Federico al que él le enseñó a susurrar a los caballos desde pequeño y a montarlos con mimo, hasta llegar a ser uno de los grandes en la Doma clásica, llegando a participar en la olimpiada de Sídney en el año 2000 y en diversos concursos a nivel Europeo, presumía con orgullo de padre.



Adiós José Luis, te fuisteis montado en un caballo blanco como un Jinete del Apocalipsis en busca de tú pergamino final. Aquí en la tierra los que te conocimos te recordaremos.