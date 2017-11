Molina apuesta por las potencialidades de las poblaciones

Miércoles, 15 noviembre 2017

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

Conocer las necesidades y potencialidades de las poblaciones pequeñas de nuestra región, han sido las razones que han llevado al vicepresidente segundo del Gobierno regional a realizar una visita al municipio toledano de Las Ventas de San Julián. En su ayuntamiento, José García Molina ha mantenido una reunión con el alcalde de la localidad, Federico Arroyo Amor, y su equipo de gobierno, en el que se ha puesto al corriente de las iniciativas que desde el mismo municipio desarrollan para seguir creciendo.

“Hemos querido visitar Las Ventas de San Julián”, ha declarado el vicepresidente segundo, “para hacer dos cosas; conocer las necesidades de poblaciones pequeñas como tantas que tenemos en nuestra región, y saber cuáles son las potencialidades para seguir creciendo, para seguir fijando población, y seguir haciendo que nuestro mundo más rural, más vinculado a las pequeñas poblaciones, no solo no decrezca, o no solo vaya perdiendo población, sino que pueda aumentarla y fijarla”.

Durante la jornada, García Molina ha mantenido encuentros con asociaciones locales, y ha visitado el colegio y la residencia municipales, donde ha podido charlar con los vecinos, conociendo así algunos de los problemas y necesidades de la localidad, como una depuradora que evitara la contaminación del arroyo local.

García Molina, no obstante, prefiere fijarse en las iniciativas, algunas muy interesantes “para hacer que algunas empresas fijen aquí sus sedes y su trabajo, y que generen empleo”. Pero también iniciativas “que tienen que ver con el desarrollo rural y que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente”.

“Creo que es una obligación del Gobierno”, ha concluido el vicepresidente segundo, “y creo que en eso se está trabajando, en velar porque las pequeñas poblaciones, los pequeños pueblos como puede ser Las Ventas de San Julián; tengan presente y tengan futuro. Y eso pasa por cubrir necesidades, pero también, sobre todo por incentivar que las potencialidades que cada municipio tengan se desarrollen desde la propia población, desde los propios ayuntamientos y, obviamente, desde el apoyo de la Junta”.