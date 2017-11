De la Rosa exige una reunión con García Élez y Gregorio sobre las líneas de autobús

Miércoles, 15 noviembre 2017

Transportes

REGIÓN | ELDIAdigital.es

En rueda de prensa ha indicado que Monbus afecta "a más de 73 municipios de la región" y son 30 trabajadores los que "prestan un servicio esencial", al tiempo que ha añadido que le preocupa la "relación epistolar entre Junta y Ministerio de Fomento" respecto a este tema.

"Solicitamos con cariño y exigencia una reunión inmediata a la consejera y al propio delegado. No estamos para abreviar, no se trata de buscar culpables sino de buscar soluciones. No queremos pensar que desde el 24 de noviembre haya pasajeros que se queden con su maleta en el apeadero, o un trabajador sin ir a un puesto de trabajo", ha afirmado De la Rosa.