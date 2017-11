Encuentran receptividad en los franciscanos para resolver el pintado del pórtico de San Francisco

Miércoles, 15 noviembre 2017

alcázar

Ciudad Real | El Dia



Los técnicos de la Dirección Provincial de Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han visitado este miércoles la Iglesia de San Francisco de Alcázar de San Juan para comprobar la intervención de pintura que se ha hecho sobre el pórtico y elaborar un expediente informativo que determine las actuaciones a llevar a cabo para devolver la piedra a su estado original.

Un arquitecto, una restauradora y el jefe de Patrimonio de la Dirección provincial de Turismo se han desplazado a Alcázar en una visita para documentar y recabar la información necesaria para elaborar el informe técnico, que se complementará con la documentación que debe aportar en el plazo máximo de diez días, el Padre Luis Pérez, según ha confirmado a Europa Press, el jefe de Patrimonio, Enrique Jiménez.

La elaboración de este informe "llevará tiempo", ya que tienen que contrastar la información recabada con la que ya tienen, por lo que "no podemos hablar de ninguna fecha concreta". Lo que sí ha vuelto a decir Jiménez es que los franciscanos "no pidieron autorización previa" para acometer esas obras de pintura en el pórtico. También ha recordado que el expediente informativo "podría derivar en un expediente sancionador".

Enrique Jiménez ha indicado que se han encontrado "colaborador y receptivo al Padre Luis" y "se ha mostrado dispuesto a aportarnos toda la información solicitada sobre los materiales y las técnicas empleadas", y en función de los componentes utilizados para pintar el pórtico, los técnicos de Patrimonio deberán hacer pruebas para devolverlo a su estado original.

En palabras de Jiménez, el Padre Luis "ha dicho desconocer que fuera necesaria licencia para hacer esta intervención", algo "frecuente" según el jefe de Patrimonio, ya que "es costumbre en los pueblos que no se suela pedir licencia de obras para hacer determinadas cosas". No obstante, ha explicado que este ha sido "un caso raro", puesto que "no es habitual que se intervenga en un edificio protegido, sin los permisos oportunos".