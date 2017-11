CCOO llama a la patronal a sentarse para negociar un acuerdo de negociación colectiva

Miércoles, 15 noviembre 2017

La secretaria confederal de Acción Sindical, Mercedes González, ha hecho un llamamiento a las patronales CEOE-CEPYME para alcanzar un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que "guíe la negociación de los convenios colectivos sectoriales y de empresa". En 2017 "no ha habido voluntad por parte de la patronal de cerrar un AENC y estamos en proceso de volver a sentarnos para negociar un acuerdo para 2018 y los años siguientes si fuera posible".

González ha ofrecido una rueda de prensa en Toledo, antes de un Plenario de Acción Sindical en el que ha participado la secretaria confederal de Acción Sindical, Mercedes González, junto a los responsables de Acción Sindical y encargados de la negociación colectiva del sindicato en la región, en las diferentes Uniones provinciales y federaciones, ha informado CCOO en nota de prensa.

González, junto con el secretario general de CCOO, Paco de la Rosa, y la secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical, ha insistido en exigir "la recuperación de los salarios y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a través de la negociación colectiva, acordando subidas salariales por encima del IPC y cláusulas de revisión salarial en los convenios".

Ha descrito que una situación "muy grave" de crisis social, crisis económica, de devaluación de las condiciones laborales y de vida de las personas, y a su juicio, "quieren imponernos un modelo de relaciones laborales que es inadmisible y que CCOO vamos a combatir de forma potente", por lo que denuncia que "no es otra cosa que una estrategia neoliberal para consolidar un modelo social devaluado en el que el trabajo de las personas no sea una garantía de vida digna".

El país, ha asegurado, está creciendo a un ritmo del 3% e incluso superior, pero "la riqueza no llega a la clase trabajadora", pues "el empresariado está recuperando los niveles de beneficios previos a la crisis, el reparto de dividendos supera en siete veces el salario medio de las personas", poniendo como ejemplo que en el primer semestre se han repartido más de 33.700 millones de euros en dividendos. "Tenemos que disputar que la riqueza se reparta en términos de justicia y que también se beneficie la clase trabajadora".

EN CLAVE REGIONAL

Por su parte, De la Rosa ha subrayado que la negociación colectiva "es la esencia del sindicato y del diálogo social". "Es la principal herramienta para conseguir la recuperación de todos, de las personas para devolverles la dignidad y los derechos, y también para la recuperación de la economía y de las empresas. Los sectores y las empresas tendrán más futuro si las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores mejoran".

El líder regional de CCOO ha hecho un llamamiento a la patronal nacional CEOE y a la patronal regional Cecam a dar "el impulso necesario a la negociación colectiva para la recuperación definitiva de las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Queremos cerrar los acuerdos en las mesas de negociación, pero no vamos a permitir continuar por la senda que ha generado la Reforma Laboral".

En la región, señala De la Rosa, "pese a los grandes esfuerzos realizados, tenemos una subida salarial media del 1,19%, cuando el crecimiento de la economía es del 3%", añadiendo que "la pérdida media de poder adquisitivo ha sido del 8%, pero un tercio de los trabajadores asalariados, los más pobres, han perdido más de un 20%".

Por último, la secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical, Carolina Vidal, ha remarcado que "el sindicato apuesta por la negociación colectiva de ámbito sectorial, huyendo de las disposiciones legales que quieren concitar la negociación colectiva a través de acuerdos individuales o convenios de empresa".

"Es el momento de las personas, los trabajadores y trabajadoras han sido los grandes paganos de la crisis", afirma Vidal, quien añade que es necesaria "una nueva fórmula de concertación social que ponga en el centro a las personas".

Asimismo, asevera que "no vamos a tolerar que se ponga en jaque la salud de los trabajadores ante los ataques flagrantes de la patronal al complemento de IT, o que intenten tocar los pluses de transporte y de antigüedad, otro acicate en las mesas de negociación. CCOO no vamos a permitir que se toquen estos derechos".

CCOO reclama dar un impulso a la negociación colectiva para cerrar los convenios colectivos pendientes, en unos casos porque no hay voluntad negociadora por parte de la patronal y "en otros porque pretenden atacar una serie de derechos y CCOO no lo vamos a permitir". Los convenios que están más atascados son en Albacete, Madera y Captación de Aguas; en Ciudad Real también Madera y Captación de Aguas, en Cuenca el de Panaderías; en Guadalajara el de Transporte de Mercancías y Transporte de Viajeros; y en Toledo el de Limpieza y Transporte de Mercancías.