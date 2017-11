Ruth Lorenzo lanza su nueva gira, 'The Loveaholic Tour', que pasará por Albacete y Toledo

Jueves, 16 noviembre 2017

#DONTSTOPTHEMUSIC

MÚSICA | ELDIAdigital.es

La cantautora Ruth Lorenzo lanza su gira 'The Loveaholic Tour' para presentar su nuevo trabajo discográfico. 'Loveaholic' es su esperado segundo disco y con él recorrerá prácticamente toda la geografía española --con ciudades como Albacete y Toledo--, así como alguna ciudad de otros países, a partir del mes de febrero.

Su nuevo álbum, compuesto íntegramente por ella, incluye temas con enorme potencia, con un estilo muy rockero. El primer anticipo del disco, el sencillo 'Good girls don't lie' publicado el 13 de octubre, entró directamente al nº1 de las principales plataformas digitales, como Spotify, iTunes o Google Play y también de radio, explican fuentes del Grupo Fuertes.

La cantante murciana ha decidido unirse a la marca ELPOZO BienStar "porque son alimentos que he incluido en mi dieta habitual". Además, señala la artista, "me ofrece mucha seguridad saber que me va acompañar en mi día a día durante mi nueva gira".

La intérprete cuenta historias en forma de canciones en sus conciertos y en este sentido, Ruth Lorenzo asegura que "yo soy artista de directos y cantar frente a un público es lo que más me gusta hacer".

Por su parte, ElPozo Alimentación, que elabora los productos BienStar, señala que se trata de una marca líder en cárnicos saludables, una gama de sabrosos alimentos, mejorados nutricionalmente, con menos grasas y sal, ideales para el consumo de toda la familia. La marca, comprometida con la alimentación saludable, es la compañera ideal de Ruth Lorenzo, una chica activa, deportista y que cuida su alimentación.

'The Loveaholic Tour' llevará a la compositora y cantante por toda la geografía española y a algunas ciudades de otros países. De momento, ya hay fechas confirmadas como la del 16 de febrero en La Coruña, 23 Alicante y 24 Albacete. En Granada actuará el día 2 de marzo y el 3 en Almería, en Toledo el 10 de marzo y el 17 en Mallorca.

En abril visitará Castellón el día 6, el 7 Tarragona, el 13 Valladolid, el 14 Salamanca, el 27 Sevilla y el 28 Málaga. El 4 de mayo actuará en Madrid, el 5 en Zaragoza, el 11 en Bilbao y el 18 en Valencia. En junio ya tiene confirmados conciertos en Barcelona el día 9 y en Murcia el 16.

TRAYECTORIA DE RUTH LORENZO

Cantante y compositora española, conocida por su participación en el concurso The X Factor en 2008. En 2014 fue elegida en una gala de preselección en la que competía con otros 4 candidatos para representar a España en el Festival de Eurovisión 2014 con el tema 'Dancing in the Rain', donde finalizó en novena posición.

En octubre de ese mismo año, lanzó su álbum debut, 'Planeta azul', que logró alcanzar el Nº 1 en iTunes España. Planeta Azul fue reeditado bajo el título 'Planeta azul Edición Especial' en 2015, con temas inéditos y versiones de canciones del disco anterior, alcanzando el top 3 en las listas de ventas españolas.

Tras haber realizado dos giras por todo el país y participado en el show de Atresmedia 'Tu cara me suena 4', donde resultó ganadora, en 2016 fue la encargada de cantar el himno del concierto 'Por Ellas' para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama.

La canción, llamada Voces, de su autoría, consiguió colarse en el Nº 1 de iTunes. El 19 de octubre de 2016, también para recaudar fondos para el cáncer de mama, batió un récord Guinness al realizar ocho conciertos en 12 horas en ocho ciudades distintas (Murcia, Hellín, Albacete, Villarrobledo, Manzanares, Consuegra, Toledo y Madrid).