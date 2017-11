Herrera lamenta que el PP no votara a favor de los convenios con Cruz Roja y Cáritas

Jueves, 16 noviembre 2017

villarrobledo

Albacete | ELDIAdigital.es

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Villarrobledo, Rosario Herrera, ha lamentado que el Partido Popular no votara a favor del convenio de colaboración entre el consistorio y los colectivos Cruz Roja y Cáritas Interparroquial, que se llevó este miércoles a la Junta de Gobierno Local.

Herrera ha señalado que uno de los puntos del orden del día era este convenio, y ha dicho no entender aún porqué los populares no apoyaron algo tan importante para dos entidades sin ánimo de lucro y que tanto necesitan de acuerdos de este tipo con las administraciones.



Como ha señalado la también la primer teniente de alcalde, se trata de una importante colaboración con estas dos entidades que se caracterizan por ayudar a colectivos con dificultades económicas y de integración, algo que según la edil socialista, "es importante plasmarlo en un convenio".



El objetivo de la firma, como ha explicado, era el de ayudar a un fin social, puesto que tanto Cruz Roja como Cáritas Interparroquial trabajan en la lucha contra la pobreza y la inserción laboral y social de los colectivos más vulnerables.



Ha explicado Herrera que el convenio con Cruz Roja busca la ayuda al apoyo escolar, dentro del Plan Concertado. Este convenio contará con una partida de 2.000 euros, destinada a este apoyo escolar para unos 50 o 60 niños, tanto de primaria como de la ESO.



En cuanto al convenio con Cáritas, Herrera ha explicado que el objetivo es el de colaborar en el Taller de Cocina, a través también del Plan Concertado. Aquí se destinarían 2.500 euros y los beneficiarios sería jóvenes de la localidad a partir de 17 años.



Por último, Herrera ha vuelto a lamentar que convenios de este tipo no sean aprobados por unanimidad, y ha explicado que el PP no dio los motivos por los que no los aprobaba.