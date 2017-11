Carrera de atletismo el sábado en Liétor y de trail el domingo en Jorquera

Viernes, 17 noviembre 2017

Los circuitos de atletismo y trail organizados por la Diputación de Albacete volverán a ofrecer un menú doble para el próximo fin de semana, concretamente con la V Carrera Popular de Villa de Liétor prevista para el sábado por la tarde y la I Carrera de Trail de Jorquera para el domingo por la mañana. El fin de semana pasado también se ofreció la posibilidad de competir en dos pruebas con las carreras de Letur y Alcaraz. La V Carrera Popular de Villa de Liétor tendrá cerca de 500 atletas en la línea de salida, repitiendo así cifras de ediciones anteriores. La prueba comenzará a las 16:30 horas, con salida y meta en la Plaza Mayor, junto a la Fuente del Pilar y el Ayuntamiento. La recogida de dorsales y la posterior entrega de trofeos, junto a otros servicios como vestuarios, guardarropa y aseos, se encontrarán en el Teatro Auditorio Municipal.

El trazado será el mismo que en ediciones anteriores, con 10.000 metros de recorrido por asfalto y caminos de tierra. La ribera del río Mundo será el escenario principal de la carrera, pasando por las presas Bermeja y Azud, los caminos de la Taluvia y los Infiernos, la Rambla de Dítar y la última rampa por la Cuesta de la Calavera con unas vistas extraordinarias del casco urbano de Liétor, con sus casas colgadas sobre el valle. El cierre de control está previsto para 1 hora y 15 minutos desde el disparo de salida, de forma que el ritmo más lento de los corredores no podrá exceder de los 7:00 minutos el kilómetro. Habrá premio para los tres primeros clasificados de las categorías general y local, con premio especial para el ganador y ganadora, quienes recibirán una estancia gratuita par aun fin de semana en las casas rurales del Ayuntamiento de Liétor. También recibirán premio los clubes más numerosos.

Los vencedores en las cuatro ediciones precedentes han sido José Luis Sánchez Cózar (C. A. Molinicos), Mª Ángeles Magán (C. A. Albacete-Diputación), Francisco Lázaro Sesa (C. A. El Valle de Ayora), Lourdes González (A. D. Marathon Madrid), Pedro Amores (C. A. Albacete-Diputación), Verónica Pedrón (Grego Racing Team), Jesús Ángel Rodríguez (Atletas Rodenses) y María José de Toro (Atletas Rodenses).

Trail de Jorquera

La bella localidad de Jorquera, asentada sobre los cañones del río Júcar, celebrará el domingo a partir de las 09:30 horas su I Carrera de Trail con 200 participantes y una propuesta de 17 kilómetros de recorrido junto a un desnivel positivo acumulado de 550 metros, características técnicas que la convierten en una prueba idónea para principiantes. El cierre de control se llevará a cabo a las 12:30 horas.