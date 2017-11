Romero apuesta por plantear cambios a la Constitución

Jueves, 16 noviembre 2017

política

Ciudad Real | El Dia

En una entrevista radiofónica realizada esta misma mañana, Rosa Romero se ha referido a la constitución de la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico y ha explicado que el objetivo de la misma es hablar y evaluar el funcionamiento de nuestro Estado Autonómico, nuestras fortalezas y debilidades pero de forma constructiva. Está convencida de que la Constitución garantiza la convivencia, la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan y la unidad de España en un Estado que es, además, uno de los más descentralizados del mundo.

Considera la diputada nacional que esta comisión debe servir para evaluar cómo mejorar la coordinación entre las administraciones y qué elementos introducir, si es preciso, pero con vocación de diálogo y de la mano de expertos constitucionalistas. Según ha indicado, el PP está abierto a escuchar, pero siempre desde defensa de la igualdad de todos los españoles, de la unidad de España, la soberanía única y la solidaridad.

Al hilo de esta cuestión, ha lamentado que algunos partidos no hayan querido participar en la comisión, como los independentistas o Podemos, a pesar de que se les llena de boca para pedir diálogo. En este sentido, ha recordado que, en Castilla-La Mancha, tenemos a un vicepresidente de Podemos gracias a Page y considera que es una “vergüenza” que siga siendo vicepresidente y que no lo hayan cesado aún.

Además, Rosa Romero ha indicado que cuando los socialistas se ven acorralados por las críticas generalizadas hacia Page por tener a un vicepresidente en su Gobierno que apoya a los independentistas, atacan mintiendo e insultando. Así, ha indicado que es absolutamente falso que ella fuera elegida para la Mesa del Congreso con el apoyo de los independentistas y ha aclarado que le dieron su voto sus compañeros del PP y que esos votos fueron suficientes para ser elegida vicepresidenta del Congreso. El PP llegó a un acuerdo para configurar la mesa del Congreso pero fue con Ciudadanos.

En relación a la Universidad de Castilla-La Mancha, ha lamentado que Page no esté dándole el apoyo que necesita y que haya planteado un recorte de 20 millones de euros. No comprende Romero cómo puede ocurrir esto cuando España tiene una situación económica de mejora y se ha preguntado en qué gasta el dinero Page en vez de estar apoyando a la Universidad. No obstante, espera que rectifique y que ponga encima de la mesa el dinero que necesita la Universidad para salir adelante. Está convencida de que, “lamentablemente, Page es un cero para esta tierra”.

También es “falso”, según ha manifestado, que el Gobierno del PP no haya invertido en la provincia de Ciudad Real y ha recordado que, en los PGE de este año, se han previsto 77 millones de euros de Fomento, que ya están licitados 13 millones para mejoras en las carreteras N-430, N-310 o en la Autovía A-43, que está licitado y a punto de adjudicarse el estudio informativo de la variante Fuente el Fresno y que está a punto de adjudicarse una inversión de 3 millones de euros para la planta de estabilización de mercurio de Almadén, una zona muy necesitada. En la anterior legislatura, según Romero, se dio prioridad a las personas para salir de la grave crisis que tenía el país, con lo que se han creado un millón de puestos de trabajo frente a los 2,5 millones de parados que creó el PSOE.

SITUACIÓN DE CIUDAD REAL

En otro orden de cosas, Rosa Romero ha asegurado que el actual Gobierno del Ayuntamiento de la capital “no tiene modelo de ciudad” y que es “absolutamente falso” que hayan invertido más que el PP ya que, solo en la primera legislatura, el PP destinó 60 millones de euros a inversiones culturales, deportivas y más de 58 millones para todo el Ciclo Integral del Agua. A Romero le sorprende la falta de inversiones del actual equipo de Gobierno del PSOE ya que consiguió 10 millones de euros de IBI que tanto reclamó el PP a la Junta de Comunidades, 10 millones de los fondos europeos y la modificación superávit para que pueda ser invertido en la ciudad, una modificación aprobada por el PP.

En cuanto al polígono SEPES, ha aclarado que fue el PP el que consiguió un suelo para un futuro polígono industrial, así como el Parque Industrial Avanzado, ya que el anterior Gobierno del PSOE de la Junta no quiso invertir en Ciudad Real. Lo necesario, en su opinión, es que haya empresas interesadas en instalarse en el polígono “y eso le toca al Ayuntamiento de Ciudad Real”. Considera que el equipo de Gobierno debe ponerse a trabajar ya y dejar de echar la culpa a los demás de todo lo que les pasa. “Por fortuna, faltan menos de dos años para que el PP vuelva a gobernar en Ciudad Real, para que se ponga orden y para que los ciudadrealeños tengan el Gobierno que se merecen”, ha concluido.