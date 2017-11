Depeche Mode estarán en el Mad Cool Festival 2018

Jueves, 16 noviembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

El grupo británico se suma así a una diversa propuesta musical que ya contaba con Queens of the Stone Age, Massive Attack, Future Islands, MGMT, Jack Johnson, Fleet Foxes, Real Estate, Ángel Stanich y Ofenbach.

Depeche Mode son una de las bandas clásicas de las últimas décadas. Lo certifican sus exitosas giras y los más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo durante sus 37 años de carrera.

Los británicos, que recientemente han publicado su decimocuarto disco (Spirit, 2017) son una pieza fundamental para entender el desarrollo y la evolución de géneros como la new wave, el synth pop o el rock gótico.

Dave Gahan (voz), Martin Gore (guitarra y teclado) y Andy Fletcher (teclado) comenzaron su carrera en Basildon (Essex, Inglaterra) en 1980. Alcanzaron el éxito casi en los inicios pero no fue hasta que comenzaron a cultivar un imaginario más oscuro y espiritual cuando se convirtieron en estrellas internacionales.

Con álbumes como Music for the Masses (1987) o Violator (1990) y hits como Just Can't Get Enough, Never Personal Jesus o Enjoy The Silence, Depeche Mode llegarán a Mad Cool Festival 2018 embarcados en su Global Spirit Tour, con un repertorio renovado y plagado de clásicos.

MAD COOL 2018

Mad Cool se traslada de la Caja Mágica a un nuevo recinto ubicado al norte de Madrid. Esta localización, que lleva por nombre Espacio Mad Cool, está situado en Valdebebas - Ifema; se ha concebido para albergar a 80.000 personas y tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados.

Este aumento de aforo (de 35.000 personas por día) responde a una "necesidad de evolución y crecimiento cuyo objetivo es hacer de Madrid, de una vez por todas, una ciudad de referencia para la música en directo de gran formato", según informa la organización.

La segunda novedad de la edición 2018 son los siete escenarios (en comparación con los cinco de la edición 2017) que protagonizarán el nuevo recinto Mad Cool. "Se amplía así la oferta y la variedad de bandas para satisfacer la demanda del público", destacan desde Mad Cool.

Además, el festival contará con una nueva y renovada zona de restauración. Se continuará apoyando a las distintas disciplinas artísticas con Mad Cool Gallery y el Mercado del Arte: espacios de encuentro en el que las creaciones de autor son las verdaderas protagonistas.

La organización continuará anunciando artistas del cartel para 2018 durante los próximos días. Información y abonos en la web oficial www.madcoolfestival.es.