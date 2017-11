Sólo ANPE apoya la Oferta de Empleo Público en Educación

Jueves, 16 noviembre 2017

El apoyo de ANPE, según ha informado en nota de prensa, llega con la condición de que las especialidades y cuerpos no convocados en 2018 se oferten para 2020, y además se puedan repetir para ese año especialidades convocadas en 2018, siempre y cuando sea una oferta amplia de dichas especialidades, para reducir al mínimo la alta tasa de interinidad en los centros de la región.

Respecto a la distribución de plazas, y en concreto en lo que se refiere a la oferta de 50 plazas de Conservatorio Superior, ANPE ha propuesto que se realice en al menos tres convocatorias, una vez se haya definido con claridad la relación de puestos de trabajo del Conservatorio Superior de Castilla -La Mancha y se haya realizado un estudio detallado de las necesidades por especialidades en el mismo.

CSIF VE LA CIFRA "INSUFICIENTE"

De su lado, CSIF ha valorado el "esfuerzo" de la Consejería, pero la considera "totalmente insuficiente" por dos motivos. "Con ella no nos acercamos a la bajada de interinos hasta el 8% en una tasa que actualmente se encuentra por encima del 20% y en el inicio del presente curso se ha podido comprobar cómo han faltado profesores para atender todas las aulas abiertas en nuestra región", argumenta la formación sindical.

Por ello, CSIF exige a la Consejería de Educación y al Gobierno regional "el aumento de plazas para esta oposición y para las futuras, para garantizar lo firmado con el Gobierno Central el 29 de marzo de 2017 con el objetivo de rebajar la tasa de interinidad existente y de prevenir situaciones como en el inicio de curso de este curso 2017-2018".

"Dicho número no debería ser en ningún caso inferior a 1500 plazas", ha insistido el sindicato.

STE PIDE ESPERAR AL PACTO DE INTERINOS

Por su parte, desde STE se ha exigido que la decisión se posponga hasta saber cómo va a quedar el Pacto de Interinos, "ya que las listas actualmente están ligadas a la oposición, se reordenan en cada proceso selectivo, por lo que los trabajadores interinos deberían conocer cuál va a ser la normativa que va a decidir su puesto en las listas en caso de no superar el proceso".

"Desde STE consideramos que la oferta de escasas plazas en algunas especialidades, con el actual Pacto podría no traer beneficios, sino todo lo contrario. No entendemos que a estas alturas no se haya finalizado la negociación del Pacto, cuando desde el comienzo de la legislatura venimos demandando la negociación de uno nuevo, y ha habido tiempo de sobra. De hecho, desde febrero estaba paralizada la negociación, aunque se ha retomado la semana pasada. Otra vez vemos cómo la falta de planificación de esta Administración perjudica al profesorado", han añadido.