IU propone brindar una "protección efectiva" de las víctimas de violencia machista en el Estatuto

Jueves, 16 noviembre 2017

Igualdad

REGIÓN | ELDIAdigital

En un artículo de opinión enviado a los medios, IU pide concretar el establecimiento de un calendario. "Cuando estamos viendo que las mujeres no denuncian y las asesinan, que las mujeres denuncian y las asesinan en la puerta del colegio de sus hijos, que las niñas son degolladas por sus padres y que la sociedad sigue juzgando a las mujeres violadas por su vida, todas las medidas son urgentes, son de extrema necesidad social", aseguran desde la formación de izquierdas.

Por ello, consideran "imprescindible" su dotación económica, "ya que no hay leyes a coste cero". "Si no hay compromiso presupuestario claro, no hay ninguna garantía de cumplimiento, lo que queda en manos de los intereses partidistas del gobierno de turno".