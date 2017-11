Toledo estrena su segundo Plan de Igualdad

Jueves, 16 noviembre 2017

La concejala del área, Inés Sandoval, ha señalado en su intervención durante la sesión plenaria que se trata de un Plan que incorpora mejoras respecto al primero como el diagnóstico previo, indicadores que permitirán evaluar el cumplimiento del mismo, estructuras de gestión y una planificación para su ejecución y seguimiento, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Un plan con más de 200 medidas destinadas a reducir las brechas de género en nuestra ciudad, garantizar la transversalidad de género en la gestión municipal, promover nuevos valores para avanzar hacia una sociedad igualitaria y combatir todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo", ha añadido Inés Sandoval.

También ha destacado que se trata de un documento "transversal, participativo, ejecutable y adaptado a la sociedad toledana" que para su elaboración ha contado con las aportaciones de la ciudadanía tras un proceso de participación de tres meses.

Un documento, ha dicho la concejala, del que se ha informado y analizado además en el Consejo de Políticas de Discapacidad, en los Consejos de Participación de todos los distritos, en el Consejo Local de la Mujer y una Comisión Técnica municipal creada para su elaboración.

CUATRO EJES

El nuevo Plan se vertebra en cuatro ejes. El primero se denomina 'Cultura institucional de género" y en él se incluye como objetivo profundizar en la integración de la transversalidad de género en la cultura y los procedimientos de trabajo de la Administración municipal; el segundo eje, 'Acceso a los recursos', pretende disminuir las brechas de género en el acceso a los recursos y herramientas de desarrollo social, personal, económico, cultural etc.

El tercer apartado del documento se engloba en el título 'Nuevos valores para avanzar hacia una democracia igualitaria' y persigue la implantación en la sociedad toledana de valores igualitarios potenciando el cambio de los roles de género por medio del empoderamiento de las mujeres y el fomento de la corresponsabilidad social y en los cuidados.

El cuarto eje está dedicado a 'Una ciudad libre de violencias machistas sobre las mujeres' donde se recogen las medidas destinadas a la erradicación de las diferentes manifestaciones de la violencia machista.

Previo a la puesta en consideración del II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de Toledo, la alcaldesa Milagros Tolón ha leído una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 noviembre.

CIUDADANOS RECLAMA PEDIR A LA JUNTA EL DESBLOQUEO DE INFRAESTRUCTURAS

Durante la celebración este jueves del Pleno extraordinario en el que se ha debatido sobre las infraestructuras sociosanitarias paralizadas en Toledo, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de la capital regional, Esteban Paños, ha instado al resto de grupos a "salir de la espiral de los reproches y la guerra política para actuar pensado en los ciudadanos".

En este punto, ha asegurado que "después de celebrar varios Plenos sobre la misma temática sin éxito, ha llegado el momento de explorar otras vías". Así, "y dado que todos estamos de acuerdo en el fin", Paños ha pedido la unión de todos los grupos y ha instado, a través de una enmienda transaccional que ha sido aceptada por el Partido Popular, a "solicitar una reunión urgente de todos los portavoces de esta corporación con los consejeros de Hacienda y Bienestar Social a fin de debatir sobre el presupuesto y fijar una calendario de actuaciones para finalizar y poner en marcha el Hospitalito del Rey, el centro Ángel Rosa, el centro de salud de Santa Bárbara, el centro de mayores de Buenavista y la ampliación de urgencias del Hospital Virgen de la Salud."

Paños ha asegurado que "a pesar de las apariencias, a ningún toledano se nos pasa por alto que tanto PSOE como PP son responsables de la paralización y bloqueo de estas infraestructuras"; una situación de la que "estamos hartos". Durante su intervención, el edil ha sido muy contundente al afirmar que "mientras PSOE y PP pierden el tiempo y dan las espalda a los vecinos echándose la culpa unos a otros, los ciudadanos de Toledo sí encaran sus problemas de frente".

Paños ha añadido que "mientras el gobierno local, el ejecutivo regional y el PP se toman su tiempo para actuar, hay ciudadanos en Toledo que no tienen tiempo que perder" y ha puntualizado que "estos ciudadanos tienen derecho a una vida digna y es nuestro deber como representantes públicos garantizarles esos servicios."

El portavoz de Ciudadanos en Toledo ha preguntado a ambas formaciones "si no se avergüenzan de lo ocurrido estos últimos años con las infraestructuras sociosanitarias " y les ha pedido "hacer examen de conciencia" ya que "los dos, como responsables, han demostrado no estar a la altura como gestores". Desde la formación naranja han aseverado que "quizá para ustedes la sanidad no sea lo primero; pero una ciudad saludable y sana es una ciudad de primera, fuerte y capaz de ofrecer bienestar a sus ciudadanos".