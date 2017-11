El FSD Puertollano viaja a Burela a por un triunfo que le aúpe a la parte alta

Sábado, 18 noviembre 2017

El FSD Puertollano-Deportes Zeus afronta este fin de semana un largo desplazamiento para afrontar uno de los partidos de la jornada donde se enfrentarán 5º clasificado frente al 6º tan solo separados en la clasificación por dos puntos en uno de los partidos más atractivos de la jornada con dos equipos en un gran estado de forma, los gallegos uno de los equipos menos goleados y los manchegos los máximos goleadores de la categoría.

Será el sábado a partir de las 18,30 h cuando el Burela Pescados Rubén y el FSD Puertollano-Deportes Zeus diriman su partido en el Pabellón Vista Alegre para ver quién se lleva el gato al agua. Gallegos y manchegos llegan a esta jornada 10ª jornada tan solo separados por dos punto. Los primeros quieren retomar la senda de la victoria tras caer derrotados en Antequera para seguir enganchados a su principal objetivo que no es otro que conseguir el ascenso retomar a la primera división que perdieron la pasada temporada. Por parte los rojillos querrán continuar creciendo en su juego y seguir poniendo tierra de por medio con la zona caliente de la clasificación para cuanto antes conseguir su principal objetivo. Un atractivo partido en el que a ambos equipos querrán la victoria en busca de sus objetivos.

Los gallegos vienen de caer derrotados la última jornada ante UMA Antequera por 5 goles a 3 y actualmente ocupan la 5ª posición en la clasificación con 18 puntos con 6 victorias y 3 derrotas con 30 goles a favor y 16 en contra. En Vista Alegre ha conseguido 3 victorias 1 derrota con 11 goles a favor y 6 en contra. Marlon Velasco, técnico rojillo, ha asegurado que "as dos últimas victorias consecutivas nos han fortalecido moralmente y nos han permitido coger cierta distancia respecto a las posiciones de descenso, lo cual nos hace ver y entender que estamos en el camino correcto para seguir creciendo y mejorando. No obstante, no llevamos ni un tercio de la competición disputado y la temporada es tan larga como exigente, por lo que debemos seguir con los pies en el suelo, sabedores de quiénes somos y que queremos conseguir".

Esperando la evolución de los diferentes jugadores que arrastran lesiones y/o molestias, las únicas bajas seguras con las que cuenta Marlon Velasco para este encuentro son las de Javi Rangel y Alberto Barranquero. El partido dará comienzo a las 18,30 h del sábado en el Pabellón Vista Alegre de Burela y será dirigido por los colegiados Álvarez Rueda y Hevia Campa del colegio asturiano.