Kiss, Scorpions, Stone Sour y Ministry, primeros confirmados del Resurrection Fest 2018

Viernes, 17 noviembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

La organización del festival gallego ha hecho este anuncio a través de un vídeo compartido en redes sociales donde también se confirma la presencia de Stone Sour, Ministry, At The Gates, Anti-Flag, Overkill, Alestorm y The art is murder. Más grupos se añadirán de manera inminente.

Las entradas estarán a la venta al precio actual hasta el próximo martes 21 de noviembre las 23:59 horas. Las entradas diarias se pondrán también a la venta el lunes 20 de noviembre a las 10:00 horas. Más información en www.resurrectionfest.es.