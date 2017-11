Muere a los 21 años Lil Peep, promesa emergente del rap

Viernes, 17 noviembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Lil Peep era una promesa emergente con gran proyección del rap, gracias principalmente al éxito en YouTube de temas como White wine, Benz truck y The way I see things, que acumulan más de cuatro millones de visualizaciones.

Su mánager, Mikey Cortez, ha confirmado la noticia con una publicación en Instagram: "Tengo el corazón completamente roto y estoy perdido ahora mismo. Ni puedo sentir, no es real. Te amo y te echaré de menos siempre. Por favor, que alguien me diga que no es real".

Tras hacerse un nombre a través de internet, Lil Peep publicó en agosto su primer disco, Come Over When You're Sober, Pt. 1. Al conocer su muerte, celebridades como Diplo y Zane Lowe han expresado sus condolencias a través de las redes sociales.