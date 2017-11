Mad Cool Festival 2018 confirma a Yo La Tengo

Viernes, 17 noviembre 2017

MÚSICA | Judith Mateo

La banda de New Jersey se suma así a una diversa propuesta musical que ya contaba con Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Massive Attack, Future Islands, MGMT, Jack Johnson, Fleet Foxes, Real Estate, Ángel Stanich y Ofenbach.

Con 15 discos de estudio a sus espaldas, entre los que destacan I Can Hear the Heart Beating as One (1997) y And Then Nothing Turned Itself Inside-Out (2000), la banda ha explorado desde los extremos del noise rock y el shoegaze hasta el pop melódico y la composición académica.

Yo La Tengo fue fundada en Hoboken (New Jersey) en 1984 por la pareja Ira Kaplan (cantante y guitarrista) y Georgia Hubley (cantante y batería) a los que se unirían Dave Schramnn (guitarrista original, de nuevo en la formación desde 2015) y James McNew (bajista desde 1992).

A menudo comparados con The Velvet Underground (incluso interpretaron al grupo en la película Yo disparé a Andy Warhol), la banda siempre ha tenido predilección por las versiones. Han grabado temas de The Kinks, Bob Dylan, The Beach Boys, Fleetwood Mac o The Cure).

De hecho en Stuff Like That There (2015), su último trabajo hasta la fecha, incluyen tanto versiones de otros artistas como reinterpretaciones semi-acústicas de su propio catálogo