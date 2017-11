“Mi línea es ganar las elecciones municipales y regionales, no sé si es continuista pero es ello me voy a fajar”

Viernes, 17 noviembre 2017

Entrevista a Luis Carlos Sahuquillo, candidato a la secretaría provincial del PSOE

Cuenca | D.Guijarro

A pesar de su juventud, Luis Carlos Sahuquillo es un veterano político y buen conocedor de la provincia de Cuenca a la que representa en el Congreso de los Diputados. Durante muchos años ha sido él quien ha convencido a muchos alcaldes y alcaldesas para defender a sus vecinos desde las listas del PSOE. Ahora ha recogido el guante de muchos de ellos que le han pedido que diera un paso al frente. Lo hace con responsabilidad y sabiendo la dificultad a la que se enfrenta. Nunca se ha arrugado ante ella. Por ello promete a todos los que le ha dado su aval un cosa muy sencilla: “trabajo y más trabajo con honradez y responsabilidad”.

Usted aspira a ocupar el puesto de José Luis Martínez Guijarro. ¿Qué balance puede hacer de su gestión?

Yo creo que José Luis ha sido un secretario general que ha estado muy preocupado y ocupado en la atención a los alcaldes de la provincia con especial atención a los que están en la oposición que es donde más falta hace ya que tienen que lidiar con la actitud de alcaldes que cuando no salen las cosas se dedican a echar la culpa al Gobierno regional y cuando sí funcionan se apuntan el tanto. También se ha preocupado mucho de que los alcaldes hayan podido cumplir su programa electoral. En cuanto a los afiliados y afiliadas que, dado que José Luis es una persona muy sosegada y dialogante, les ha escuchado. En las distintas ejecutivas que hemos tenido este tiempo hemos trabajado de forma honrada por la provincia y estando pendiente de las necesidades de los ciudadanos con independencia de si votaban o no al Partido Socialista. Yo por eso me siento muy orgulloso de la labor de José Luis.

"Una de las cosas que me animó fue ver cómo gente que no había apoyado lo que yo había defendido estaban unidos"

¿Cómo surgió la idea de presentarse como candidato?

Hace ya un mes que mucha gente comenzó a dirigirse a mí para pedirme que liderara este proyecto y lo he tenido que meditar mucho porque me conozco y sé que donde me pongo voy a muerte y dedicarle las 24 horas del día como he hecho en todos los cargos que he tenido. Después de meditarlo y escuchar a mucha gente entendía que debía hacerlo. En el último Congreso regional estuvimos unos 70 conquenses trabajando en el proyecto de Page con gente que no lo había apoyado y el ambiente era estupendo. Fue una de las cosas que me animó, ver cómo gente que no había apoyado lo que yo había defendido estaban unidos y encantados de que hubiéramos salido fuertes del proceso de primarias.

¿Cómo definiría la etapa que usted quiere comenzar en el PSOE de Cuenca, continuista o apostar por un cambio radical?

Yo tengo una línea muy marcada que es ganar las próximas elecciones municipales y regionales para tener el Gobierno de la Diputación y el de Castilla-La Mancha. En eso me voy a fajar y no sé si eso es continuista o no. Desde que he estado en la secretaría de Organización sólo he hecho nada más que trabajo y más trabajo y eso es lo que pienso hacer desde el 14 de enero cuando se celebre el congreso, aunque espero que desde esta semana con la entrega de avales ya lo sea. Estamos en una provincia que es conservadora, como se demuestra en la elecciones nacionales y europeas, pero en las autonómicas hemos tenido siempre un porcentaje de votos por encima de la media nacional y regional. Pero no quiero conformarme con eso, quiero que se traduzca en una victoria para que en la Diputación haya un o una socialista al frente. Es un proyecto de trabajo para el que estoy escuchando a mucha gente y propuestas diferentes para plasmarlas en una ponencia marco, en la que ya trabaja un grupo de personas, y que a partir del 12 de diciembre se la presentaremos a las agrupaciones locales para que puedan aportar sus ideas.

"El que diga que le hubiera gustado tener contrincantes miente"

Se habló de que Ángel Valiente se presentaría también como candidato y finalmente no ha sido así. ¿Le hubiera gustado que hubiera más de un candidato?



Son decisiones personales y cada uno tiene que saber si quiere o puede dar ese paso. Él anunció que se iba a presentar y luego dio marcha atrás. No he hablado con él y no sé cuales son los motivos por lo que lo ha decidido y yo estoy satisfecho por la necesidad que tiene este partido de salir unido y todos a una. El que diga que le hubiera gustado tener contrincantes miente. En una cuestión en la que nos estamos jugando tanto como es la cultura de primarias, que no está muy asentada en el PSOE y en otros partidos ni se la plantean, nos podemos equivocar en declaraciones y terminar resquebrajándonos. Así estoy satisfecho, aspiro formar un buen equipo para las elecciones de 2019.

"El objetivo no es ganarnos entre nosotros mismos sino al Partido Popular que es nuestro adversario político"

En los últimos procesos de primarias, tanto a nivel nacional como regional, ha habido varios candidatos. ¿Cree que eso ha podido romper el partido?

No, ni mucho menos. Yo he estado en el Comité Federal y vi un ambiente magnífico con gente que voto a un candidato, gente que lo hizo a otro y algunos que no votaron. La provincia de Cuenca fue, junto con Huesca, la única fuera de Andalucía donde ganó Susana y con una clara diferencia y en las regionales un 80% votó a Page y no se ha resquebrajado. Me consta que algunos compañeros que avalaron a Sánchez y Blanco, que no fueron mis candidatos, ahora me están avalando lo que demuestra que no está roto. Siempre habrá alguien que no le guste pero espero que sean honrados y nos den los cien días de margen. El Partido Socialista está por encima de todos y aquí no me va a sobrar ningún compañero. El que quiera estar será bienvenido y el que no será su decisión. Nuestro objetivo será trabajar para que Emiliano García-Page sea presidente de CLM y Pedro Sánchez de España porque son dos proyectos que representan el bienestar de mucha gente que lo está pasando mal.



¿Se puede decir que tiene la puerta abierta a todas las sensibilidades del partido?

Sí, he llamado a mucha gente para recoger las disponibilidad, las cuestiones que deben incluirse en la ponencia marco que formará el programa de gobierno para los próximos años, incluyendo a quienes no compartían nuestros objetivos a nivel regional o nacional. Insisto, el objetivo no es ganarnos entre nosotros mismos sino al Partido Popular que es nuestro adversario político en la provincia de Cuenca.

¿Se pueden adelantar algunos puntos de esa ponencia marco?

No, todavía no. Ahora se están recogiendo las propuestas en las distintas áreas que luego elevaremos a las agrupaciones locales para que sean los primeros que lo vean para que puedan mejorarlo a través de las enmiendas que será lo que hagamos el 14 de enero en el Congreso, además de elegir la Ejecutiva provincial, también un proyecto de partido para los próximos años.

¿Cree que es posible ese cambio en los resultados electorales en la provincia de Cuenca?

Lo vamos a intentar. Ese es el objetivo que se va a marcar la ejecutiva que voy a presidir en los próximos años. Sé que la provincia es muy complicada. Si hablamos de zonas, en la comarca de Motilla del Palancar formada por 36 municipios y gobernamos en 23. Sin embargo, el PP obtuvo tres diputados y nosotros 2. Así en el resto de las zonas. Yo aspiro a que en las próximas elecciones tengamos más alcaldes y alcaldesas que el PP y que en las localidades que ganó de forma abrumadora ser capaces de recuperar votos e incluso ganar para presidir la Diputación. Vamos a trabajar de forma honrada, no sé hacerlo de otra forma, para convencer a los ciudadanos de que nuestro proyecto es mejor que el del PP. Para ello es clave buscar a los mejores candidatos en los pueblos. Es verdad que nos cuesta más que al Partido Popular porque somos más exigentes. A mí no me gusta tener Gürteles, ni Lezos, ni estas corruptelas que tiene el PP. Espero la generosidad de mis compañeros para que den un paso adelante aunque suponga complicarse la vida como lo estoy haciendo yo ahora mismo.

Un último mensaje para tus compañeros de partido...

Quiero dar las gracias a todos los que están llamando para darme la enhorabuena y para darme su aval y asegurarles que yo se lo devolveré con mucho trabajo, esfuerzo y tesón,con responsabilidad y honradez para que se sientan satisfechos del Partido Socialista en los próximos años.