IU Cuenca denuncia el "mal estado de los barrios de Cuenca"

Viernes, 17 noviembre 2017

inicia una campaña

Cuenca | ELDIAdigital.es

En la formación de izquierdas explican que “los impuestos se siguen cobrando como siempre, e incluso algunos han subido hasta un 60% en Cuenca, como es el IBI. Sin embargo, la ciudad está más sucia y en peor estado que nunca. Y esto es lo que se pregunta la gente en la calle, cómo pagando más, no repercute en el barrio, sino al contrario”.

Según informes técnicos, hacen falta 2 millones anuales para un buen mantenimiento de la ciudad. Y desde IU denuncian que “el Ayuntamiento gasta al año 10 millones en pagar deudas a bancos, que no sabemos de dónde han salido y si son legítimas o no. No contentos con eso, se adelantan 2’6 millones de euros en el presupuesto de 2017, aprobado por PP y C’s. Todo ello es fruto del Plan de Ajuste que impuso en 2012 el PSOE con las leyes de estabilidad presupuestaria del gobierno central del PP, consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución”.

Para IU “todo esto demuestra que sí que hay dinero, pero para lo que se quiere. Para cosas que nunca coinciden con los intereses de las y los conquenses”.