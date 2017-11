Gutiérrez, único candidato a la Secretaría del PSOE en Toledo

Viernes, 17 noviembre 2017

Política

Toledo | El Día

El actual secretario provincial del PSOE en Toledo, Álvaro Gutiérrez --con un total de 2.209 avales-- repetirá previsiblemente en el cargo, toda vez que la otra precandidata a la Secretaría socialista, María Ángeles Calvo Cirujano, no ha obtenido los 666 avales suficientes para oficializar su candidatura, al presentar 458 avales, y no poder llegar así al proceso de primarias.

Así lo han indicado este viernes en rueda de prensa tanto Esther Padilla, la representante de la candidatura de Gutiérrez, como la propia Calvo Cirujano tras presentar los avales en la sede del partido socialista toledano.

Padilla ha destacado el "masivo apoyo" que ha obtenido Gutiérrez --"entre el 67-68 por ciento del censo"--, mientras que Calvo Cirujano ha mostrado su lealtad al secretario provincial, al que ha tendido la mano pero al que ha pedido "generosidad" y que el "montón de avales que ha conseguido" estén representados en su Ejecutiva.

La representante del actual secretario provincial ha indicado que un total de 2.209 compañeros han firmado ese apoyo a la candidatura de Gutiérrez para que vuelva a ser secretario de los socialistas de la provincia de Toledo y ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que han mostrado su apoyo.

"Entendemos que es un agradecimiento a un trabajo compartido de los compañeros de la provincia que durante cinco años de mandato hemos trabajado pueblo a pueblo, agrupación a agrupación para que el PSOE se mantuviera en pie en los momentos más difíciles, cuando ha sido oposición en la Diputación", ha dicho.

"Es un trabajo compartido y así entendemos el masivo apoyo que ha tenido Álvaro con una presentación muy mayoritaria de avales", ha insistido Padilla, que ha explicado que el censo de electores es de 3.330 compañeros de partido e integrantes de Juventudes Socialistas.

"ELEFANTE FRENTE A MOSQUITO"

De su lado, la hasta ahora precandidata ha criticado que el porcentaje de avales establecido para poder participar en el proceso de primarias --666 avales, el 20 por ciento del censo-- es un porcentaje "excesivo" que "no facilita la participación activa de la militancia", sobre todo si se tiene en cuenta, ha proseguido, que en el 39 Congreso del PSOE se estableció que tan sólo se requiere entre el tres y el cinco por ciento.

"Si se hubiera establecido el 10 por ciento como en los congresos regionales, hubiéramos entrado en campaña electoral y llegado a las urnas, que nos gustan", ha defendido Calvo Cirujano, que ha dicho sentirse "como un mosquito frente a un elefante".

"Pero los mosquitos tienen su función en la vida", ha dicho la hasta ahora precandidata que, preguntada sobre sí ha picado, ha respondido "458", en alusión al número de avales recogidos.

Calvo Cirujano ha expresado toda su "lealtad" y la de la plataforma al secretario provincial, para trabajar por la "cohesión, por la unión del partido y afrontar con generosidad el futuro de los retos que tiene", al tiempo que ha pedido "generosidad" al que repetirá como líder de los socialistas toledanos.

Una generosidad, ha precisado, que no ha de traducirse en "personas", porque no ha llegado hasta aquí por "sillones" si no por ideas. "Antes de hablar de personas hay que hablar de políticas, qué queremos para que el partido sea fuerte y ganador".

Luego de agradecer a las personas que han apoyado esta candidatura de "militantes en pie" y las "muchas muestras de cariño" recibido durante estos "días apasionantes" en los que han podido transmitir las nuevas ideas que representan las plataformas, Calvo Cirujano --que ha recogido casi el 13% de los avales--, ha admitido que a pesar de haber trabajado "a contracorriente", les ha faltado tiempo.

Dicho esto, ha manifestado que el objetivo que se plantearon al presentar esta candidatura está "sobradamente cumplido", pues la plataforma ha participado en todos los procesos del partido, tanto en las primarias para la Secretaria Federal, como la regional y provincial, "por coherencia, lealtad y compromiso con el modelo de partido que salió del 39ºCongreso".

Así, la que ha sido precandidata a la Secretaría General de los socialistas toledanos ha finalizado mandando un "abrazo solidario y apoyo incondicional a los compañeros de Albacete, Santiago Cabañero, y de Guadalajara, Ana Fabián, que continúan en este proceso de primarias".