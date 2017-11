Presentado el calendario 2018 de Down Caminar en Ciudad Real

Viernes, 17 noviembre 2017

acción social

Ciudad Real | El Dia



La fotógrafa Prado Sánchez Velázquez, que ya realizó el primero de los calendarios solidarios de esta entidad, ha sido la encargada de fotografiar a los usuarios de la Asociación Down Caminar en diversas situaciones de la vida cotidiana: trabajando, practicando deporte, tocando música, divirtiéndose con sus amigos, ha informado el Ayuntamiento de Ciudad Real en nota de prensa.

Pilar Zamora ha reconocido que "en este calendario se reivindica el empoderamiento de las personas con capacidades diferentes para que se incluyan en igualdad de condiciones en la sociedad. Tienen que incorporarse a la educación al ocio, al empleo y a la vida que todos tenemos".

Además ha reivindicado un empleo para esta personas, porque "realmente el tener esa dignidad que da tener un puesto de trabajo, los recursos económicos y al libertad que da el empleo, es lo que también nos va igualando".

En nombre de los usuarios de la Asociación que han participado en el calendario, Mónica Patón ha afirmado que en Ciudad Real Caminar confían "en el poder del cambio y los frutos del esfuerzo y la constancia". "Creemos en el valor de las personas y la importancia que las oportunidades tienen en la vida de todos".

"Estamos convencidos de que es posible empoderar a las personas con discapacidad intelectual, como somos nosotros, para que sean dueños de sus vidas tomen sus propias decisiones, asuman responsabilidades. Apoyarles respetando lo que son y lo que quieren, es nuestra motivación. Si no contamos con ellos, todo lo que hacemos no tiene sentido. La inclusión social no puede llegar si no descubrimos lo que de verdad quieren, sus gustos, ilusiones, intereses, temores, esperanzas", ha afirmado Patón.

De este calendario solidario se han editado 5.000 ejemplares. Ya puede adquirirse al precio de 5 euros en los establecimientos colaboradores, entre ellos el Ayuntamiento de Ciudad Real a través de la Oficina de Turismo.