El alcalde de Porzuna apuesta porque su municipio se incluya en el Proyecto de Ley de Zonas Prioritarias

Viernes, 17 noviembre 2017

provincia

Ciudad Real | El Dia

Carlos Jesús Villajos, alcalde de Porzuna y Presidente de la Mancomunidad de los Estados del Duque se ha unido a otros nueve representantes de municipios de la región para protestar frente al Palacio de Fuensalida, en Toledo, por ser excluidos del Proyecto de Ley de estímulo económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha elaborado por la Junta de Comunidades. De manera conjunta han entregado un escrito, en la sede de presidencia de la Junta, donde piden "un reparto justo, equilibrado e igualitario" de las ayudas públicas.

Los representantes de las cinco provincias de la región, excepto Cuenca, quieren que sus municipios se incluyan en este proyecto y recibir así las ayudas correspondientes, ya que según ellos, también se deben considerar zonas prioritarias.

Así, el alcalde de Porzuna, Carlos Jesús Villajos, ha criticado que muchos municipios que no se han tenido en cuenta tienen el mismo nivel de desempleo que los que se incluyen en este Proyecto de Ley. De hecho, de la provincia de Ciudad Real solo se han incluido algunos pueblos de las zonas de Almadén y Montiel, “me es muy grato que aparezcan esas zonas, pero no entiendo por qué se han excluido a los pueblos de la zona de Montes Norte y Cabañeros, ya que éstos tienen igual o menor renta per cápita y la misma tasa de paro que otros que sí han sido incluidos".

De esta forma han pedido que se retire el Proyecto de Ley de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha porque discrimina a los municipios que no aparecen y se presente uno nuevo incluyéndolos.