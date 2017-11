Fracasa la última reunión en Lactalis-Nestlé y se prevén paros el lunes

Viernes, 17 noviembre 2017

Tal y como ha informado el sindicato en una nota de prensa, ya el pasado lunes fracasó el acto de conciliación previo a la convocatoria de los paros con los que la asamblea de trabajadores decidió "tratar de sacar de su inmovilismo" a la dirección de la empresa y que comenzarán el lunes que viene a las 22.50 horas. Antes de salir del Jurado Arbitral, la empresa propuso una nueva reunión para este viernes.

"Ya dijimos que siempre estamos dispuestos al diálogo, pero los representantes de la empresa no han venido a la reunión de hoy a dialogar. Han venido con la única y descarada intención de dividir al comité y a la plantilla, tratando de aprovechar las dobles y triples escalas salariales que han impuesto en años anteriores para sembrar discordias y forzar la desconvocatoria de los paros," ha denunciado el responsable de la sección sindical de CCOO en Lactalis-Nesté, Ángel Fernandez.

"Parece que no quieren darse cuenta de que llevan once meses agotando la paciencia de los trabajadores. Once meses sin contar los años que, con la excusa de la crisis, llevamos asumiendo pérdidas salariales, recortes de derechos e imposición de dobles escalas salariales para compañeros que hacemos las mismas tareas", añaden desde CCOO.

"Y ahora se agota el tiempo. Estamos indignados. Son ellos los que alientan los paros, no dejan otra salida. Nuestra empresa tiene un balance muy saneado y suculentos beneficios, algo habremos aportado los trabajadores y es hora de hablar de eso. Hoy han despilfarrado una nueva oportunidad de avanzar hacia el acuerdo. Han convertido la reunión en fiasco", critican.

"Al final nos han convocado otra vez el lunes a la 13.30 horas, pocas horas antes de que empiecen los paros. Si la reunión de hoy era in extremis, la del lunes ya no tiene vuelta de hoja. Nosotros seguimos deseando reconducir el conflicto; ojalá la empresa también acuda con esa actitud. Nos encantaría salir de ahí con algo serio y convocar corriendo a los compañeros para desconvocar los paros. Pero es la empresa la que los ha convocado y la que tiene en su mano desconvocarlos", finalizan.