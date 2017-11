El Museo Sefardí acoge la Conferencia Anual de los Museos Judíos Europeos

Sábado, 18 noviembre 2017

Toledo

Toledo | El Día Jueves, 16 noviembre 2017 22:38 |

El secretario de Estado de Cultura inaugurará la Conferencia Anual el domingo 19 de noviembre, a las 9.30 horas, en un acto que contará con la presencia del presidente de la Asociación Europea de Museos, además de representantes del Ayuntamiento de Toledo y del director del Museo Sefardí.

Este año, bajo el lema 'The Absence of Things-Jewish Museums & the Possibilities of Limitations', se plantearán en las jornadas preguntas y reflexiones en torno a la problemática de la falta de cultura material (arqueológica e histórica) en el mundo de los museos judíos. También se darán a conocer los proyectos internacionales más recientes, como el futuro Museo Judío de Lisboa, ha informado el Ministerio de Cultura en un comunicado.

La Conferencia Anual de 2017 contará con más de 100 participantes entre directores y técnicos de museos europeos y de otros países como Turquía, Ucrania, Israel y Estados Unidos, entre otros, además de distintos expertos universitarios en arqueología, museología e historia como Javier Castaño, del Departamento de Estudios Judíos del CSIC, Silvia Planas, directora del Museo de Historia de los Judíos de Gerona, o Arturo Ruiz Taboada, arqueólogo toledano y profesor de la UCM, que excavó el posible cementerio judío de la ciudad y la Mezquita del Cristo de la Luz.

Las jornadas tendrán lugar en la Gran Sala de Oración de la Sinagoga, donde el sábado 18 se realizará un concierto a puerta cerrada en la Gran Sala de Oración de la Sinagoga de Samuel Leví, 'Luna de Sefarad', a cargo de Ana Alcaide, que abrirá el programa de este congreso dedicado a la museología judía, una de las pocas citas internacionales vinculadas a los museos de este tipo.

Del 19 al 21 de noviembre, tendrán lugar conferencias y debates por primera vez centrados de forma casi monográfica en la cultura material sefard, con un protagonismo especial del patrimonio conservado en los museos del Mediterráneo. También están previstas visitas técnicas a otras instituciones culturales locales, como aquellas ubicadas en la judería de Toledo (Sinagoga de Santa María la Blanca y Real Monasterio de San Juan de los Reyes) relacionadas con el Greco (Museo del Greco, Catedral Primada de Toledo).

Del mismo modo, se realizarán visitas a archivos de la ciudad como el Archivo-Sección Nobleza ubicado en el Hospital Tavera, o al fondo antiguo del Archivo Capitular de la Catedral primada toledana, conservando estos últimos algunos documentos y manuscritos primordiales, vinculados a la evolución de la comunidad judía en España. La planificación del congreso también incluye una excursión opcional a Segovia y a su centro didáctico de la Judería, el miércoles 22, donde el grupo será recibido por la Concejala de Turismo de la ciudad, Claudia de Santos.