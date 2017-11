El PSOE dice que un tren digno será la locomotora que lleve a Talavera al progreso

Sábado, 18 noviembre 2017

El PSOE no está dispuesto a esperar en el andén viendo como Talavera pierde todos los trenes, y ha participado esta mañana en la gran concentración en Madrid organizada para reclamar mejores servicios y un tren del siglo XXI para la zona Oeste, para Extremadura y parte de Castilla-La Mancha, “y muy especialmente para Talavera, porque estamos convencidos de que un tren digno, moderno, que nos acerque a Madrid en 50 ´0 60 minutos, y que permita el tráfico de mercancías, será la locomotora que nos arrastre hacia el futuro y hacia el progreso”, según ha declarado el secretario general y portavoz municipal, José Gutiérrez.

Gutiérrez se ha subido al tren esta mañana, igual que lo han hecho la consejera de Fomento, el diputado José Miguel Camacho, varios concejales y numerosos afiliados socialistas, todos con el objetivo de que se oiga en el Gobierno Rajoy la voz de Talavera, que se traslade el mensaje de los talaveranos, “que han dicho basta ya, que no están dispuestos, como tampoco lo estamos nosotros, a esperar en el andén de una estación indigna, mientras vemos pasar trenes cafetera, que no cumplen las mínimas condiciones”.



El secretario general ha hecho hincapié en la importancia del transporte de mercancías, “porque el ferrocarril, además de vertebrar el territorio, tiene que ser motor de desarrollo para la futura plataforma logística, por lo que pedimos de inmediato que haya fechas y presupuestos para mejorar el servicio”.



En este sentido, ha recordado que falta un año y medio para las elecciones, “y si para cuando lleguen, no se ha incluido la partida en los presupuestos, o no se han licitado las obras, el Partido Popular, el Gobierno, tendrá que dar cuenta a los ciudadanos que han dicho basta ya, que no están dispuestos a ver cómo se invierte en otras líneas mientras esta empeora día a día”.



En la estación de tren de Talavera, y además de los responsables socialistas, se han dado cita esta mañana los firmantes del Pacto por la Provincia de Toledo, Comisiones Obreras y UGT, FEDETO y la Confederación de Empresarios, así como de Podemos, y representantes del gobierno municipal, encabezados por el alcalde.

Todos se han unido posteriormente en Madrid a la concentración organizada por Extremadura, que tiene también entre sus reivindicaciones la línea Badajoz-Madrid, que es la que pasa, además de por Talavera, por varios municipios de nuestra provincia.