Talavera acoge este domingo el concierto 'Música por el mundo'

Sábado, 18 noviembre 2017

#DONTSTOPTHEMUSIC

MÚSICA | El Día

El concierto solidario 'Música por el mundo' se realizará el próximo domingo 19 de noviembre a las 19.30 en el teatro Palenque, a un precio de cinco euros, a beneficio de la asociación Down de la ciudad.

Contará con la participación del Coro Quadrivium dirigido por Nuria María Jiménez y la agrupación musical del taller de educandos de la banda de música de Talavera de la Reina, dirigido por Juan Ignacio Teruel.

Los beneficios generados por el concierto irán destinados a Down Talavera, para seguir desarrollando actividades para la persona con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, un acto de música para todas las edades, ha informado Down en nota de prensa.

La asociación Down Talavera tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de personas con síndrome de Down así como la de sus familias, estableciendo un punto de encuentro desde un primer diagnóstico, pasando por todas las etapas de sus vidas.