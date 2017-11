ADIÓS PERIODISMO. Por C.Moral

Sábado, 18 noviembre 2017

Opinión

OPINIÓN - ELDIAdigital.es | C.Moral

Antes y durante la crisis económica, los medios de comunicación fueron carne de cañón para los grupos de poder económicos y políticos. Fieles servidores a los pies de unos crueles amos que les lanzaban migajas de pan duro. La situación no ha variado demasiado desde que los medios se empeñan en hablar del final de la crisis. La dependencia es total. Los gobernantes celebran que haya menos desempleo y más capacidad de gasto y obvian que el empleo que se crea es de peor calidad. En el ámbito periodístico y en muchos otros, profesionales con larga trayectoria se ven abocados a revivir condiciones de becario.



En este contexto, no importa si los titulares ocupan dos o cinco líneas o si solo se ofrece una versión de los hechos. Los periodistas son más publicistas que otra cosa y las empresas no quieren periodistas con ansia de verdad, sino con prisa por publicar antes que el otro. Manda lo espectacular sobre lo honrado. Decía Kapuscinski que si el periodista no es consciente de que esta profesión tiene una parte de misión, y que no es como cualquier otra, los cimientos del periodismo se conmueven. Y así es.



Manda el espectáculo, la inmediatez, el impacto en el espectador. La prensa impresa y la digital, en su afán por competir con la espectacularidad de la televisión, ha cambiado su modo de hacer para buscar el impacto en el lector. Y la sociedad ya ha asumido su rol, el de consumir la información de este modo, sin contrastar su veracidad. Hace tiempo que la información dejó de ser veraz e instrumento de lucha política y social para convertirse en mero espectáculo para las masas. La razón está muy clara, y es que cuanto más espectacular es una información, más dinero se puede obtener con ella. El idealismo se tornó en negocio.



La misión del periodista ya no es contrastar una noticia, sino hacerla comercial y atractiva. Los plumillas se forman en prácticas aprendiendo eso porque la creatividad y la libertad se esfumaron hace demasiado tiempo. Y mientras, las empresas periodísticas permanecen ajenas a la enorme responsabilidad social que constituye el periodismo.