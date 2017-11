Álvaro Gutiérrez agradece el "torrente de apoyo y cariño"

Sábado, 18 noviembre 2017

Política

Toledo | El Día

Un agradecimiento "infinito y sincero" que quería hacer llegar a la militancia durante el encuentro que mantenía este sábado con Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo y que ha sido el primer acto público al que asistía tras ser el único candidato que ha registrado avales en el proceso de primarias del Partido Socialista.

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo y presidente de la Diputación Provincial ha sido el invitado del Foro de Encuentro Joven que Juventudes Socialistas celebraba en el marco de la 'Escuela de otoño 2017' que se va a desarrollar a lo largo del fin de semana en la localidad de Los Navalucillos.

Álvaro Gutiérrez también ha agradecido a los miembros de la organización juvenil el apoyo que han dado a su candidatura y aseguraba sentirse "muy contento y emocionado con el afecto de los compañeros y compañeras que me han respaldado de forma mayoritaria", con el aval del 68% del censo electoral, y que espera devolver "con creces en los próximos años trabajando con seriedad, entrega y honestidad", ha informado el PSOE de Toledo en nota de prensa.

Precisamente, uno de los mensajes Gutiérrez a los cerca de 50 jóvenes participantes en las jornadas de Juventudes Socialistas ha sido que no concibe la política sin sentimiento y sin alma y que uno de los principios que centra su actividad es "llegar a la gente desde el corazón y la afectividad, y trasladarles cercanía, credibilidad, confianza, seguridad, y todo ello tiene mucho que ver con el sentimiento que trasladamos a los ciudadanos y ciudadanas".

VALORES QUE DEFIENDE

El este encuentro, el secretario general del PSOE toledano ha resaltado los valores que ha defendido desde que se inició en política, los valores de la igualdad, la humildad, la honradez, la tolerancia y el diálogo, porque "como me enseñó mi abuelo, no hay nada que no se pueda solucionar con diálogo".

Valores que ha pedido a los miembros de Juventudes Socialistas que defiendan con contundencia y que nunca pierdan en ese importante papel que tiene la organización, de la que reconoció "su gran trabajo en la provincia de Toledo".

Álvaro Gutiérrez ha asegurado que la organización juvenil "es un motor muy importante para el Partido Socialista en la provincia" y que "tienen que estar representados en los órganos del partido y también en las instituciones" porque "sois el futuro y también el presente, aportando la fuerza, la ilusión y las nuevas ideas que os caracterizan".

"Confío mucho en el potencial de la juventud, que es imprescindible para muchas cosas y nos tiene que ayudar a que seamos de nuevo un partido atractivo para los jóvenes", añadía el secretario general quien, además, les ha animado "a estar en la política ayudando a los que estamos dirigiendo el partido y las instituciones pero también a la sociedad también dirigiéndola".

El secretario general de Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo, Rodrigo Moreno, y la secretaria de Organización, Esther Martínez, quien compartió mesa de foro con Gutiérrez, felicitaron a Gutiérrez por el apoyo recibido y agradecieron su participación en su Escuela de Otoño.