“Los ciudadanos están cada día más satisfechos con Page y más descontentos con la oposición”

Domingo, 19 noviembre 2017

Rafael Esteban

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente del Grupo socialista, Rafael Esteban, ha señalado hoy que los castellano-manchegos “están cada día más satisfechos con la labor de gobierno del presidente Emiliano García-Page y más descontentos con la oposición que realizan los dirigentes del PP”.

Y es que, argumentaba Esteban, aunque quedan muchas cosas por hacer porque la destrucción fue muy grande durante la anterior legislatura, los castellano-manchegos “valoran el esfuerzo tan importante que está realizando García-Page desde que fue elegido presidente por recuperar los servicios y derechos que Cospedal arrebató a los ciudadanos de nuestra región durante sus cuatro negros años de mandato”.

Hoy, señalaba el presidente del Grupo socialista, “es evidente que hay una mejor sanidad, educación y servicios sociales públicos; están descendiendo las listas de espera sanitarias, se están recuperando derechos y servicios para los dependientes, hay más profesores y profesionales sanitarios, se crea más empleo y descienden las personas que están en el las listas del paro; se recuperaran derechos también de los empleados públicos; se da más apoyo a nuestros agricultores y ganaderos y también a nuestros ayuntamientos”.

Son muchas las cosas que han mejorado durante estos dos años de gobierno de García-Page, indicó “y esto lo reconocen también muchos militantes y votantes del PP”.

Lo único que no ha mejorado durante este tiempo, “al contrario ha empeorado sustancialmente”, señaló Esteban, es la forma de hacer oposición de los dirigentes del PP, “que en vez de hacer propuestas de futuro se dedican a intentar entorpecer la labor de reconstrucción del gobierno, a insultar, descalificar en cada una de sus comparecencias públicas”. Incluso, añadió, están haciendo lo que no hace el PP en otras regiones donde se encuentra en la oposición que es utilizar el problema catalán y la unidad de España para “atacar al gobierno regional”.

Por lo tanto, sentenció Esteban, los ciudadanos tienen claro que no quieren que vuelvan “aquellos que destrozaron nuestra región y si quieren que sigan aquellos que la están reconstruyendo”.

Presupuestos sociales

Por otra parte, el parlamentario socialista lamentó que los portavoces del PP critiquen los presupuestos para 2018 cuando son unas cuentas públicas que destinan más dinero para seguir recuperando la sanidad, la educación, los servicios sociales y todo aquello que paralizó o recortó Cospedal.

Esteban destacó que en los presupuestos para el próximo año 7 de cada 10 euros se van a invertir en gasto social y que diariamente 14,2 millones se destinarán a la recuperación del Estado del Bienestar, 5,6 millones para el desarrollo económico y la creación de empleo y 1,7 millones para inversiones y mejora de las infraestructuras.

Para el responsable socialista no es ninguna sorpresa que los ‘populares’ presentaran una enmienda a la totalidad y ahora anuncien cientos de enmiendas parciales “al peso” a las cuentas públicas. “Ya sabemos que su única intención en intentar paralizarlos”.

Lo lamentable es que los portavoces del PP no quieran que haya más dinero para fomento del empleo, para sanidad, educación y servicios sociales, para que se contraten a más de 10.000 nuevos empleados públicos; no quieren que haya inversiones; no quieren que se sigan construyendo hospitales, etc. En definitiva no quieren que haya mucho más dinero que el que destinaba Cospedal para el desarrollo de Castilla-La Mancha”, concluyó.