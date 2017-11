El líder local de Podemos logra que Inda reconozca que se inventó una condena contra él por daños al patrimonio

Domingo, 19 noviembre 2017

El Juzgado de Instrucción 54 de Madrid ha emitido un auto disponiendo la continuación de diligencias previas ante la denuncia interpuesta por Benítez de Lugo debido a unos ataques recibidos a través de diversos medios de comunicación. En su condición de tertuliano, y también utilizando ‘OK Diario’, mediante los programas de Ana Rosa (Telecinco) y La Sexta Noche (La Sexta), Inda afirmó que Benítez de Lugo había cometido un delito contra el Patrimonio Histórico. Más de millón y medio de personas recibieron esa información, que se acompañó mostrando la fotografía de Benítez de Lugo a la vez que se le calificaba como ‘delincuente’.

Aunque Inda ha declarado en sede judicial el pasado 19 de octubre que cometió ‘un error’, el pasado 6 de noviembre el Juzgado de Instrucción 54 de Madrid ha determinado la continuación de las diligencias penales.

Benítez de Lugo ha señalado que “aunque el PP ha dicho durante la comparecencia de Inda en el Senado la pasada semana que este periodista ‘realiza un periodismo valiente de investigación y que su voz merece ser oída en el Parlamento’, hemos visto imágenes suyas comiendo con su amigo delincuente Granados a mediodía y por la tarde compareciendo en el Senado para mostrar sus montajes, ya desmentidos por la Justicia, y que, cocinados desde las cloacas del Estado, le pasaba su amigo y muy presunto delincuente Villarejo.

No hay que permanecer pasivos ante esta clase de teatrillos. En mi caso, resulta claro que Inda fue el responsable de difundir una inexistente y falsa condena a mi persona por daños al Patrimonio Cultural. Con ese montaje y utilizándome a mí quiso hacer daño a Podemos, sin importarle que yo me gane el pan precisamente cuidando y protegiendo nuestro legado cultural.

No le importó en absoluto la posibilidad de arruinarnos la vida a mí y a mi familia. Inda, las cloacas del Estado y el PP se pasan y difunden informaciones falsas intentando imputar delitos a gente honesta para tapar su propia corrupción ante la ciudadanía. No es la primera vez que Inda hace cosas así.

No entiendo cómo ciertas cadenas televisivas muestran complicidad con él y le siguen contratando como tertuliano, habida cuenta de sus constatadas prácticas faltas de ética. Inda ahora hecha la culpa a su equipo de informadores, pobres. Lo cierto es que él bien pudo llamarme para contrastar la información, y no lo hizo. Lo que si hizo fue atacarme, de forma repetida (varias veces) y mantenida en el tiempo (no eliminó la información falsa hasta pasados muchos meses), multiplicando su efecto. No se pueden permitir cosas así".