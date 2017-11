El Cobisa golea al Atlético Bargas Integra Toledo y sufre su primera derrota

Martes, 21 noviembre 2017

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 12:10 |

Se preveía un derbi igualado entre Cobisa/Agrupación Guerrero y Atlético Bargas Integra Toledo y es que los bargueños no estuvieron a la altura del partido, dónde Cobisa puso el ritmo y la intensidad. En el minuto 5, es Damián en propia puerta el que abre la lata para Cobisa, 1-0. El 2-0 iba a llegar en una falta, salida lenta a tapar el disparo y gol marca Javi Sánchez. El tercero al filo del descanso córner y marca Víctor error en la marca. Buena primera parte de Cobisa y muy mala del Bargas que no estaba agusto en el partido. Tras el tercer tanto, Diego Vega intenta cambiar la dinámica de juego, sacando el portero jugador pero no, pérdida y llega el cuarto gol, Chechu, y descanso.

Tras la reanudación, Cobisa agusto y Bargas con el portero jugador, sigue Ángel en el manejo, pero sin ideas sin peligro , se cambia a Borja con el portero jugador pero Cobisa en su salsa muy agusto a la altura del partido, cae el quinto Javier Peñas, estaba resuelto, sobraba el portero jugador, pero Bargas insiste en lograr la épica ante un Cobisa trabajado en defensa y un bien bajo palos Zarco. Bargas maquilla por medio de Mario que anota el 5-1, hubo tiempo para más en la catástrofe del partido y portero jugador para que Cobisa se fuera con un 8-1, Javi Peñas, Caña y Víctor últimos anotadores. Cobisa que con esta victoria se sitúa 5° a un Punto del Atlético Bargas que es el 4° clasificado.

Ficha técnica:

Cobisa FS/agrupación guerrero: Zarco, Caña, Víctor, Resuelva, Javi Peñas, Chechu, Javi Sánchez, Friginal, Luis y Juancar.

Atlético Bargas/Integra Toledo:

Raúl Fernández, Ángel, Pablo, Damián, Rubén, Borja, Canalejas, Mario, Óscar, Becerra, y Alexis.

Goles: 1-0 min 5 Damián (p.p) , 2-0 min 14 Javi Sánchez, 3-0 min 18 Víctor, 4-0 min 19 Chechu, 5-0 min 23 Javi Peñas, 5-1 min 31 Mario, 6-1 min 34 Javi Peñas, 7-1 min 37 Caña, 8-1 min 38 Víctor.

Cancha; Municipal de Cobisa, media entrada.

Árbitro: Samino Pérez. Amonestó al local Javi Sánchez y a los visitantes Ángel y Rubén.