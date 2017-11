"Todos los días no se cumplen 300 años, éste va a ser un año irrepetible"

Lunes, 20 noviembre 2017

Rafael Luján, presidente de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Tarancón

Cuenca | Rafael Torres



¿Cómo llegas a la Hermandad del Nazareno de Tarancón?

Llego a Tarancón por motivos laborales en el año 1988, y fue a partir de 1990 cuando tras conocer a mi esposa Marisol, mis suegros Ángel y María Ángeles son los que me apuntan.

“Hace poco más de dos años decidieron que era el momento de que hermanos más jóvenes, con ideas nuevas y ganas de trabajar se hicieran cargo de la misma”.

¿Desde cuando estás en la Hermandad?

Como te he comentado, fue en 1990 cuando ingresé, aunque durante unos años no me vestí, pues pasaba casi toda la Semana Santa en Cuenca, pero fue a partir de 1996 tras casarme y fijar definitivamente la residencia en Tarancón, cuando a través de mi suegro que estaba en la directiva, empecé a involucrarme más. Yo he nacido y me he criado en una casa semanasantera como en Cuenca solemos decir y nuestra madre Carmen nos transmitió tanto a mí, como a mis hermanos, ese amor por la Semana Santa, los Luján Chumillas lo llevamos en la sangre.

¿Cómo llegaste a ser presidente?

En el año 2000 ingresé en la Directiva y a partir de ahí poco a poco me involucré cada vez más, trabajando en nuevos proyectos con nuestros mayores que desde los años 70 se habían hecho cargo de la hermandad, prácticamente toda la experiencia que tengo se la debo a ellos, son los que me han enseñado. Hace poco más de dos años decidieron que era el momento de que hermanos más jóvenes, con ideas nuevas y ganas de trabajar se hicieran cargo de la misma, y gracias al apoyo de mi mujer Marisól y mis hijos Ángela y Álvaro que me animaron me presenté a las votaciones y me eligieron.

“300 Años no se cumplen todos los días, somos una hermandad con mucha historia, es difícil que cualquier colectivo pueda existir tanto tiempo, por ello será un año irrepetible”



Participas otros días en la Semana Santa de Tarancón?

Los Nazarenos participamos todos los días, desde el domingo de ramos hasta el domingo de cuasimodo o impedidos (domingo posterior al de resurrección y que es el día de nuestra festividad), tenemos seis pasos (Borriquilla, Besos de Judas, Flagelación, Jesús Nazareno, Cruz Desnuda, Virgen de la Piedad), más el titular de nuestra Capilla.

“La Virgen de la Piedad es muy querida por todos desde siempre”



¿Qué supone la celebración de esta efeméride para la Hermandad?

300 Años no se cumplen todos los días, somos una hermandad con mucha historia, es difícil que cualquier colectivo pueda existir tanto tiempo, por ello será un año irrepetible, es nuestra obligación continuar con el esfuerzo de todos aquellos que nos han precedido.

¿Cómo gestionáis la misma?

En la actualidad la hermandad la componen 800 hermanos. Y la gestionamos veintitrés miembros en la Directiva y está dividida por Áreas de trabajo (Eventos, protocolo y asuntos generales – Logística (priostía) - Multimedia – Publicaciones – Musical - Cultos)

¿Qué supondrá la incorporación de la nueva imagen de la Virgen de la Piedad?

Será un gran salto de calidad artística, y entendemos que con el tiempo al ser una obra única para nosotros, devocional, así lo hemos intentado realizar con la campaña “Siempre en tu corazón” introduciendo un pergamino en el interior de la Virgen con los nombres de aquellos hermanos que han realizado donativos con la finalidad de costearla y a su vez de acercarla más a los sentimientos íntimos de los Cofrades, la Virgen de la Piedad es muy querida por todos desde siempre.

¿En que momento se encuentra la Hermandad y la Semana Santa de Tarancón?

La hermanad está en un gran momento, los hermanos están muy involucrados con nuestro proyecto y sobre todo muy ilusionados por los intensos momentos que vamos a vivir en el próximo año 2018. Y en cuanto a la Semana Santa de Tarancón, a título personal, pienso que se está trabajando muy bien desde la Junta de Hermandades y Cofradías.

“Desde muy pequeño me he vestido y participado, soy hermano del Descendimiento, pero siempre acompañaba a la Virgen de las Angustias por tradición de mi familia”

Tú que has sido nazareno de la Semana Santa de Cuenca y has participado en ella, ¿qué destacarías de la misma?

La Semana Santa de Cuenca para un Conquense es lo máximo, que voy a contaros que no lo sepáis, pero en la actualidad destacaría la cantidad de gente joven que participa, y por supuesto sus señas de identidad: seriedad, calidad y recorridos que son únicos, veo una gran labor del Presidente y de la Juta de Cofradías.

¿Sigues viniendo a participar o a verla?

Participar no, porque lo tengo difícil con los horarios para compaginarlo con el Nazareno, pero cuando hay un hueco si me escapo a verla, el año pasado estuve disfrutando de la noche del perdón con mi mujer y mis hijos en los Arcos, y por supuesto no perderme de hacer la visita a mi Descendimiento y a la Virgen de las Angustias el Viernes Santo. Desde muy pequeño me he vestido y participado, soy hermano del Descendimiento, pero siempre acompañaba a la Virgen de las Angustias por tradición de mi familia, de hecho con 17 años tuve la fortuna de sacarla por mi primo que le tocó de turno y no pudo venir, junto a mis amigos no nos perdíamos ninguna reunión, ni subasta, ni actos relacionados con la misma, ayudábamos a montar y desmontar en cualquier hermandad, eran otros momentos.

“Cabe destacar un Jueves Santo espectacular con la bajada al barrio del caño por la cuesta de la Virgen...”

Para una persona que no conoce la Semana Santa de Tarancón, como se la describirías y que destacarías de ella?

Pues la Semana Santa de Tarancón es la gran desconocida de la provincia, tiene una gran participación y ha evolucionado mucho en cuanto calidad artística de hecho desde el año 1999 hasta ahora con la llegada de la nueva Piedad, y en el año 2019 con un yacente y el crucificado del Cristo de Burgos prácticamente casi todas serán de talla, de imagineros jóvenes pero con mucho futuro, y que decir de sus recorridos son muy interesantes por todo el casco antiguo, con nuestra joya, la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción y la difícil salida y entrada por el Arco de la Malena. Declarada de Interés Turístico Regional por méritos propios, cabe destacar un jueves santo espectacular con la bajada al barrio del caño por la cuesta de la virgen, sus armaos o guardias del monumento, el encuentro, su entierro de cristo único en España, su resurrección que lleva cerca de 400 años haciéndose de la misma manera, la Pasión del Sábado Santo, etc, cualquier momento es especial.



Aprovecho la ocasión que me brinda eldiadigital.es para animar a todos nuestros hermanos nazarenos y capuchinos taranconeros que nos acompañen en todos los actos que hemos programado para el Aniversario, y en especial a las hermandades de la advocación de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la provincia, que las invitaremos a todas, al acto central del próximo día 3 de marzo.

Y por supuesto quiero dar las gracias a toda mi directiva que sin ellos y sin su gran esfuerzo no saldría nada adelante, somos una gran equipo, muchas horas dedicándole pero se supera todo, como decimos entre nosotros ¡AMOR NAZARENO!