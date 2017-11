Alcalá del Júcar: una depresión en el terreno que levanta el alma

Lunes, 20 noviembre 2017

Turismo por Albacete

REPORTAJES | D. Guijarro

No hay una sola lista en España de los pueblos más bonitos que no incluya un capítulo dedicado a Alcalá del Júcar. Una localidad que se cuela entre las más bellas tanto a nivel nacional e internacional por derecho propio.

Su conjunto arquitectónico y su patrimonio histórico es, por sí mismo, un reclamo turístico importante. Pero tampoco podemos olvidarnos que posee otros atractivos para los amantes de la naturaleza. El tiempo se ralentiza al ritmo del agua del río que le rodea, los espacios que se estrechan y ensanchan dan la sensación de estar a merced de las fuerzas de la naturaleza que durante siglos ha trabajado sin descanso para dejarnos un paseo por el paraíso en plena provincia de Albacete.

La localidad se adapta a la orografía. La hoz que forma el Júcar sirvió de refugio y línea defensiva a los musulmanes que levantaron el impresionante castillo que corona todas las vistas del pueblo. Sería pecado visitar la localidad sin perderse por su entramado de empinadas y estrechas calles, pero ahora lo que proponemos es un paseo por sus alrededores.

No en vano, este es un punto de referencia para los amantes del senderismo y las rutas en bicicletas para los que existen diferentes trazados con diversa longitud y dificultad para adaptarse a las condiciones físicas de cualquier visitante. En ellas, el río será el protagonista en la mayor parte del trayecto, ya sea andando junto al cauce con el plácido sonido del discurrir tranquilo del agua, o bien para elevarnos sobre él y contemplarlo desde las alturas de cañón formado a nuestros pies.

Si elegimos estos meses para visitarla nos encontraremos con el aliciente añadido de la belleza extra que confiere el otoño a cualquier paisaje natural. Una paleta de colores que compite por tonalidades únicas, alfombras de hojas a nuestros pies y el aroma que desprenden las hojas al pisarlas. Sólo comparable con la melodía que formarán nuestros pasos a cada instante.

Pero si elegimos cualquier otra época del año podremos disfrutar de otras muchas virtudes naturales así como de la gran variedad de fauna de la zona donde no nos resultará difícil encontrar en sus escarpadas paredes algún rebaño de cabra montés, o sorprendernos con las siluetas de las sombras de las grandes rapaces que sobrevuelan por encima de nuestras cabezas.

Si el tiempo y las fuerzas nos lo permiten podremos elegir descender acompañando al río en su búsqueda del mar. A unos 24 kilómetros se encuentra el embalse de El Molinar que retiene el río creando en el cañón un impresionante paisaje de agua, roca y vegetación que confieren a sus aguas un intenso color verde.

Siguiendo las cumbres se podrán divisar los restos de las antiguas poblaciones, de templos y lugares de peregrinación de los habitantes de la zona hasta llegar a la presa que forma el embalse. Una impresionante construcción de mitad del siglo pasado donde los destacará los aliviaderos del agua para generar energía eléctrica.

Pero si en lugar de elegir el descenso optamos desde Alcalá de Júcar de disfrutar de la belleza del paisaje remontando el río para buscar sus orígenes, la belleza de la ruta tampoco desmerecerá.

No pasará mucho tiempo hasta que lleguemos a otra de esas localidades que no tienen tanta fama como sus vecinas pero que una vez que estás allí sabes con certeza que hubiera sido uno de los mayores errores el no haberla visitado. Se trata de Jorquera.

Su situación puede asemejarse a la de Alcalá, sobre el río, con protagonismo de las paradedes de roca, con unas vistas inigualables que le otorgan el peñón sobre el que se asienta en un gran meandro.

No son pocos los rincones de gran belleza que encontraremos aquí. Si preguntamos a los vecinos es posible que la lista sea tan larga que no podamos elegir por donde empezar. Para dar una idea podemos sugerir la ruta de la Recueja.

Un recorrido lleno de contrastes que tan pronto nos acercará al agua y la zona de huertas como nos hará subir por cortados rocosos para contemplar toda la zona desde el Cerro Pelao y luego descender al refugio de las sombras de nogales e higueras que aprovechan la fértil tierra de esta zona.

Una zona para disfrutar en buena compañía, con tranquilidad y abiertos a una experiencia natural que nos hará guardar este enclave en un lugar privilegiado del corazón y comprender porqué aciertan todas las referencias que hablan de los pueblos más bonitos.