El PSOE acusa al PP de presentar enmiendas con 'copia-pega'

Lunes, 20 noviembre 2017

En rueda de prensa este lunes, el socialista ha afeado que "parece" que el PP "cuantas más enmiendas presenta, mejores son". Sin embargo, en su opinión, "continúan en su desafección de la realidad social, económica y política en cosas que no tienen nada que ver con lo que es el presupuesto".

"Ahora se preocupan por la sanidad, por las listas espera, la educación o por Talavera", ha dicho Esteban al tiempo que se preguntaba "qué hicieron para solventar esos problemas durante los cuatro años que gobernaron" y en los que la cantidad presupuestada era "700 millones de euros menor".

ENMIENDA A LA TOTALIDAD "SIN MOTIVACIÓN"

En su momento el PP presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos "sin motivación, ni esperanza", a juicio de Rafael Esteban. "Ahora dicen que están todavía a ver cómo las hacen --las parciales-- y de dónde quitan", pero lo que hacen son "enmiendas al peso".

"Haciendo corta y pega se hacen 4.000 enmiendas, no 400, pero yo les recomiendo que las enmiendas no vayan al peso del papel, sino de la necesidad" y que para hacerlas "no quiten de recursos de oxigenoterapia de hospitales o la luz de centros de salud, como proponían", ha finalizado no sin antes añadir que estas cuentas "tienen una estrategia para luchar contra la desigualdad, aportando 3,43 millones de euros más a la cooperación".