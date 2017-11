Ciudad Real acogerá conciertos didácticos del nuevo disco de Paco Damas

Lunes, 20 noviembre 2017

cultura

Ciudad Real | El Dia

Se trata de un proyecto musical y educativo por la visibilidad de la mujer, por la igualdad y contra la violencia de género. La poesía es la protagonista de este libro-disco. En esta ocasión, a través de los versos de las mujeres poetas de la Generación del 27, motivo de inspiración de las nuevas composiciones del cantautor jienense.

La concejala de Educación, Nohemí Gómez-Pimpollo, y el vicepresidente de la Diputación Provincial, David Triguero, han acudido a la presentación de este proyecto en el que colaboran tanto el Ayuntamiento de Ciudad Real como la Diputación Provincial de Ciudad Real, ya que este artista está muy ligado con Ciudad Real.

Es la primera vez que se pone música a estas ocho poetas “olvidadas por el machismo de la época”: María Zambrano, María Teresa León, Concha Méndez, Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Rosa Chacel y Ángela Figuera. Un disco pensado y compuesto en femenino, que cuenta con once colaboraciones musicales: Rozalén, Carmen París, Marina Heredia, Carmen Linares, Pilar Jurado, La Shica, Roko, Clara Montes, Amparo Sánchez (Amparanoia), Argentina y Cristina del Valle.

Paco Damas reconocía que este proyecto se ha elaborado durante dos años, aunque yo ya vengo de dos años, ya vengo cantando a las mujeres, a las poetas olvidadas, que no habían tenido voz. Quería que los textos de estas mujeres estuvieran acompañadas de ritmos contemporáneos para que lleguen al gran público, porque son textos que tienen mucha actualidad, están muy vigentes”.

“Pensé en un disco en femenino y por eso pensé que me acompañaran voces femeninas de este país, y cuando me puse a llamar a las puertas, fueron muchas las que nos respondieron. Además también me abrí a que algunas amigas escritoras aportaran algún texto para el proyecto, y se han sumado Ángeles Mora o Espiro Freire y Ouka Leele ha realizado una ilustración,

El disco se complementa además con actividades para el alumnado “y para cualquier mujer que quiera que sus hijos realicen actividades con ellos”. Es una aportación educativa que han realizado profesores de varios centros escolares de la provincia de Ciudad Real. “Porque debemos educar a nuestros jóvenes en la igualdad y en un mundo más justo”.

Luis Miguel Miñarro agradecía a Paco Damas y a Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, que ha promovido el libro-disco, el poder haber formado parte de este proyecto. “La escuela no se puede quedar al margen de un problema de la sociedad, como es la igualdad entre hombres y mujeres, y esa es nuestra aportación. Es una obra coral que ha venido a significar un trabajo compañeros que trabajan en varios institutos de Ciudad Real.

La abogada Cristina Almeida, reconocía que estas mujeres que en su época se atrevieron a quitarse el sombrero en aquella época para permitir una mayor visibilidad de la sociedad, lo hicieron para “quitarse obstáculos entre nuestro cuerpo y nuestra mente, y eso era lo importante”, para que se viera la importancia del trabajo de estas mujeres del siglo XX, y que en alguno de los casos fueron más importantes que sus maridos.

La presentación ha concluido con un concierto en el que ha interpretado con sus músicos algunos de los temas acompañado por cantantes como Carmen París, Cristina del Valle o Pilar Jurado.