La Asociación Wado de C-LM reivindica desarrollar leyes que les protejan

Lunes, 20 noviembre 2017

Igualdad

REGIÓN | ELDIAdigital

La asociación ha recalcado que las personas trans y de género diversas siguen siendo "víctimas de actos de violencia terribles, humillaciones, violaciones, agresiones y asesinatos que en muchos casos no llegan a ser reportados". Además, en este acto han recordado también a aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la transfobia.

En este sentido, ha denunciado a través de una nota de prensa que este colectivo sufre "en la región, en el país y en todo el mundo". "Desde el 1 de enero de 2008 hasta el día de hoy son más de 2.600 personas las asesinadas por el hecho de no mostrar, ni identificarse con los cánones de la dicotomía del sexo/género binario", ha agregado.

"También reclamamos que no solo los homicidios por transfobia son los que hay que denunciar en un día como hoy, las personas víctimas de ese odio, que no han soportado más ese dolor, rechazo, vejación o en casos miseria, por la exclusión social, que no han visto más salida que el suicidio, también deben de ser recordadas", ha apuntado la Asociación Wado.

"VIOLENCIA INSTITUCIONAL"

La entidad defensora de la diversidad afectivo-sexual y la libre identidad y expresión de género, ha señalado que la transfobia "no solo se refleja en la violencia interpersonal, sino también como violencia institucional, ya que cuando estas no cumplen con su deber de amparar, creando y/o aplicando las leyes y medios para prevenir la discriminación y la opresión sistemática de las personas trans, son también culpables de la transfobia que se sufre".

La asociación ha exigido que "se desarrollen, apliquen y cumplan las leyes que sean pertinentes y necesarias" para amparar sus derechos. "Queremos que se nos proteja de la violencia de la transfobia y del abandono por parte del resto de la sociedad cisgénero".

"La obligación moral y legal de las instituciones para proteger a las personas trans no es menor que hacia el resto de la población y queremos recibir la dedicación que nos merecemos y que se nos ha sido arrebatada desde el mismo momento que nos hemos identificado", ha insistido la Asociación Wado LGTBI+.