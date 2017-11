El consejero transmite el compromiso de la Junta con la UCLM a sus responsables por carta

Lunes, 20 noviembre 2017

En el escrito, Felpeto ha trasladado a estos colectivos "el compromiso" del Gobierno regional "con el presente y el futuro de la UCLM", y les ha explicado "cuál es la situación actual de las negociaciones sobre su financiación", según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Además, en la misiva ha recordado también "el compromiso" del Gobierno regional en presentar en las Cortes, antes del próximo viernes día 24, una enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 para efectuar las modificaciones presupuestarias precisas que garanticen la diferencia entre la nominativa --140 millones de euros-- y la anualidad del contrato-programa en el momento en que este se firme.

En este contrato-programa, debatido por ambas instituciones el pasado día 16, se incluiría una cantidad fija como nominativa y otra variable en función de la ampliación de la oferta e implantación de nuevos estudios, incremento de alumnado, internacionalización o generación de recursos propios, apunta también el consejero en su escrito.

Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a la UCLM que retire el plan de ajuste anunciado "al estar menos justificado que nunca". "Los compromisos que se han trasladado en los últimos días a los responsables de la Universidad son claros y sólidos, pues estamos firmemente comprometidos con aportar y garantizar estabilidad y calidad a los programas y planes de toda la comunidad universitaria", ha señalado Felpeto en la carta.

Igualmente, el consejero ha explicado a través de esta comunicación que hasta "hace menos de un mes la cifra de 140 millones de euros para la subvención nominativa parecía suficiente para la Universidad, pero hace unos días la UCLM solicitó al Gobierno de Castilla-La Mancha un incremento para 2018 hasta 151 millones de euros". Una cantidad que "cambió de nuevo el pasado martes día 14 hasta situarla en 160 millones de euros, a la vez que planteaba que, de no lograrse, realizaría un plan de ajuste cuantificado en cerca de 20 millones de euros que afectaría a sectores y programas muy sensibles".

"NO HAY RAZÓN PARA EL DESPIDO DE PERSONAL"

En relación a los ajustes referidos por la UCLM, el Gobierno regional ha querido dejar "bien claro que no hay razón alguna para el despido de personal de la Universidad, cuando hasta ahora ha podido mantenerse esa plantilla y, si fuera necesario, el Gobierno de Castilla-La Mancha, arbitrará los mecanismos necesarios para garantizar el pago de las nóminas de todos los trabajadores actuales de la UCLM".

En referencia directa al alumnado, Felpeto ha indicado que "todas las becas y ayudas al estudio quedarán garantizadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como ha venido haciendo con la bajada de los precios de matrícula, la mejora en las facilidades de pago a través de fraccionamientos, o el aumento de becas".

"Si fuera necesario, el Gobierno convocaría estas becas y avalaría la totalidad de las ayudas de colaboración, de estudiantes en situaciones especiales, o apoyo a Erasmus, entre otras", ha garantizado Felpeto.

También ha indicado en la carta que desde 2015 la financiación conocida como nominativa que la Junta aporta a la Universidad "se ha incrementado en 20 millones de euros, lo que supone un incremento de un 16,6 por ciento, y que representa un 4,6 por ciento más que el crecimiento del presupuesto global de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, creciendo incluso más que el gasto social en la región en este mismo periodo".

"No solo no se ha recortado, sino que la UCLM es una de las instituciones que más ha crecido presupuestariamente desde el inicio de la legislatura, con un crecimiento del presupuesto que es casi el doble del crecimiento del presupuesto no financiero de la Junta, superior al del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y el del área de Educación", ha apostillado el consejero.