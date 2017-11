UGT Albacete pide que se cree la categoría de Técnico Superior de Documentación Sanitaria, "inexistente" en el Sescam

Ello, lo fundamentan en "incumplimientos como ir en contra del Pacto sobre Promoción Interna Temporal del personal estatutario del Sescam --publicado mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo e Inmigración de fecha 29 de julio de 2009 (D.O.C.M. de 24 de agosto de 2009)-- por la falta de negociación en las correspondientes mesas de las organizaciones sindicales y especialmente en la determinación de las condiciones y procedimientos de selección, promoción interna y movilidad", ha informado UGT en nota de prensa.

"En esta ocasión no se ha facilitado la convocatoria a las organizaciones sindicales, con la suficiente antelación, no pudiéndose negociar e incumpliendo así lo establecido en el Pacto sobre Promoción interna temporal". Además, se exige de un perfil profesional, requisito no contemplado en el pacto para trabajadores del grupo C1. "Esta categoría profesional no existe en el Sescam, tampoco cumple con losn baremos establecidos en el referido pacto", apuntan.

La FeSP-UGT Albacete no está en contra de cubrir esas plazas pero "sí lo está en el procedimiento seguido por la GAI de Albacete pues no se ha cumplido con la legalidad vigente, de igual forma nuestra organización no está de acuerdo con la amortización de tres plazas de Auxiliar Administrativo", explican.

Por ello, el sindicato requiere a la GAI de Albacete que "traslade dicha propuesta al órgano competente para poner en marcha todo el procedimiento de acuerdo con la normativa existente para la creación de categorías, previa negociación con la mesa sectorial como así se establece".

Asimismo, informan de que dicha denuncia ha sido puesta en conocimiento de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam.