El Gobierno regional pide a la UCLM que reconsidere su plan de recortes

Lunes, 20 noviembre 2017

Según ha explicado Cuevas en rueda de prensa, desde el Gobierno regional se pide a la UCLM que "reconsidere el plan de ajuste anunciado", ya que los compromisos que se han trasladado en los últimos días a los responsables de la Universidad son "firmes y sólidos, pues estamos firmemente comprometidos con aportar y garantizar estabilidad y calidad a los programas de presente y de futuro para la UCLM".

En este sentido, ha explicado que este compromiso se va a materializar por parte del Gobierno regional con la presentación en las Cortes antes del próximo viernes día 24 de una disposición al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 que incorpora que la Consejería de Hacienda efectuará las modificaciones presupuestarias precisas para garantizar la diferencia entre la nominativa y la anualidad del contrato-programa en el momento en que estos se firmen por la UCLM y la UAH, ha informado la Junta en un comunicado.

"En este contrato-programa", ha continuado Cuevas, "se incluiría una cantidad fija como nominativa y otra variable en función de la ampliación de la oferta e implantación de nuevos estudios, incremento de alumnado, internacionalización, generación de recursos propios, mejoras en rankings".

Por otro lado, y en relación a los ajustes referidos por la UCLM, el director general ha subrayado que desde el Gobierno regional se quiere dejar claro que "no hay razón alguna para el despido de personal de la Universidad, y si fuera necesario, el Gobierno de Castilla-La Mancha arbitrará los mecanismos necesarios para garantizar el pago de las nóminas de todos los trabajadores actuales de la UCLM".

APOYAR LÍNEAS DE AYUDAS

"Queremos mandar un mensaje con respecto a la propuesta de retirada de algunas becas o líneas de ayuda para el alumnado que se plantean en este plan de ajuste de la Universidad", ha subrayado Cuevas, "diciendo que no queremos que ninguna de esas becas se retire y que el Gobierno regional se compromete a apoyar esas líneas de ayudas a los alumnos incluso si fuese necesario gestionándolas de forma directa", ha añadido.

También ha explicado que desde 2015 la financiación conocida como nominativa, que la Junta aporta a la Universidad, se ha incrementado en 20 millones de euros, lo que supone un incremento de un 16,6 por ciento, y que representa un 4,6 por ciento más que el crecimiento del presupuesto global de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, creciendo incluso más que el gasto social en la región en este mismo periodo.

"No solo no hemos recortado, sino que hemos avanzado en la financiación y además estamos dispuestos a estudiar posibles necesidades con la Universidad para el 2018 de cara a que no haya despidos, retirada de becas y a que podamos asegurar el presente y el futuro de la Institución académica", ha concretado.

ENCUENTROS CON REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD

En lo referente a las conversaciones que ha mantenido este lunes con los representantes sindicales de PAS y PDI, el director general ha explicado que le "han agradecido la comunicación por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha" y les han "instado a que nos sentemos y podamos avanzar en una solución firme, no solo de presente sino también de futuro".

Por otro lado, y en relación al encuentro mantenido con los representantes del alumnado, Ricardo Cuevas ha subrayado que estos han puesto en valor "las labores de gestión y la actitud de escucha y de negociación del Gobierno" y que "han trasladado que tienen intención de mantener la convocatoria de las marchas convocadas" para este martes.