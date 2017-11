La cantera del CB Criptana vuelve a salvar la jornada tras la derrota de los dos equipos Sénior

Miércoles, 22 noviembre 2017

Polideportivo: Baloncesto

DEPORTES | El Día 13:05 |

BABYBASKET

Quinto partido de nuestro “Babys”, esta vez contra EMB ALCAZAR ROJO, un equipo más grande y superior físicamente, lo que ha condicionado el partido decantándolo a su favor. En la primera parte lo hemos intentando muchísimas veces, pero no hemos estado acertados y solo hemos logrado una canasta. La segunda mitad ha estado marcada por la igualdad, incluso hemos ganado el último cuarto.

BENJAMIN

Sumamos una victoria más del benjamín blanco , a este buen arranque de temporada. En esta ocasión nuestro rival fue el Safa, que supo ponernos las cosas muy difíciles en varios momentos del partido. En ataque estuvimos bien, jugando mucho en equipo como venimos haciendo hasta ahora. En la defensa fue donde tuvimos algunos errores, en los que nos despistábamos un poquito y dejábamos algunos jugadores solos (sobre todo después de hacer cambios) Estás son las cosas que hay que ir trabajando para seguir creciendo. En general otro gran partido de nuestros chicos.

ALEVIN FEMENINO PROVINCIAL

Grandísimo partido de nuestras alevines el disputado este viernes contra la escuela baloncesto de Alcázar, muy igualado y en el cual no pudimos conseguir la victoria por tan sólo dos puntos.El partido comenzó con buen pie para nosotras consiguiendo penetrar fácilmente y por el contrario el rival fallando en sus tiros hizo irnos con una diferencia de 6 puntos. El segundo y tercer cuarto estuvo muy igualado, intercambios de canastas, pérdidas de balón y robos por ambos equipos que continuó el +6 para las nuestras.

Tras el descanso las alcazareñas salieron más enchufadas de cara al aro y consiguieron acercarse al marcador poniendo a nuestras chicas más nerviosas y no metiendo los tiros en ataque. Eso hizo que a falta de un cuarto por jugar se llegase a un empate en el marcador. Último cuarto de infarto, se pudo ver como un equipo anotaba y el otro le respondía, canasta por todos los lados llegando a los minutos finales costaba más que la pelota a entrar a por nuestro aro consiguiendo que el equipo contrario se pusiera 5 puntos por delante. Último minuto tras conseguir hacer un tiro cerca de canasta nos pusimos a 3 y un rebote de las nuestras hizo que nuestra jugadora Elsa pudiera anotar un triple y regalar nosotros 3 minutos de partido. Las locales pudieron conseguir una diferencia de 4 puntos y con nuestras chicas ya agotadas por el esfuerzo y los fallos en los tiros libres no se pudo conseguir la victoria y llegando al final del encuentro con un agridulce 58 a 56.

ALEVIN MASCULINO

Este pasado sábado el equipo minibasket 2006 comenzaba su andadura en la competición. En este primer partido se desplazaban a la localidad vecina de Herencia. El partido ha servido al equipo para comenzar la competición y empezar a plasmar el trabajo de entrenamiento en los partidos con el trabajo de buenos contraataques y finalizaciones por parte de los chicos. En cuanto al equipo local, equipo nuevo en la competición, le deseamos lo mejor y que sigan entrenando a tope y disfrutando de nuestro deporte favorito.

INFANTIL MASCULINO PROVINCIAL

Nuestro equipo infantil provincial se enfrentó a Tomelloso, un rival compuesto por chicos del 2004 que nos superaban claramente en físico y también técnicamente; desde el primer momento teníamos serias dificultades incluso para poder tirar a canasta; la velocidad y altura del equipo de Tomelloso eran demasiado lastre para nosotros, tanto para desbordad en 1x1, como para encontrar líneas de pase; en este contexto, encontramos muchas dificultades para poder jugar a nuestro nivel; para colmo, nuestro balance defensivo, ante su superioridad de rebote y velocidad, puso en muchas dificultades nuestro balance defensivo, concediéndoles fáciles transiciones ofensivas.

INFANTIL FEMENINO PROVINCIAL

Después de una semana complicada debido a los problemas físicos de varias jugadoras, el infantil femenino afrontaba un importante partido contra el Grupo 76 Alkasar, el partido comenzó muy bien para las locales con buenas defensas y controlando el ritmo de partido, llegando a alcanzar 8 puntos de diferencia, el equipo visitante no se vino abajo y consiguió igualar esa diferencia en el descanso, la segunda parte el equipo local salió muy desconcentrado, y pegó un notable bajón físico con muchos fallos defensivos, permitiendo canastas fáciles y concediendo a las visitantes segundas, terceras y hasta cuartas opciones tras rebote ofensivo, al final victoria para el equipo del Grupo 76 Alkasar por 8 puntos, que supo aprovechar las facilidades concedidas por las locales en la segunda parte.

INFANTIL MASCULINO REGIONAL

Buen partido de nuestros infantiles que recibían a Cuenca este pasado fin de semana. Los chicos cada semana van progresando más y eso se nota en los partidos y en la confianza de cada jugador. Este partido se caracterizó por un Segundo Cuarto tremendo, donde el equipo consiguió romper el marcador a base de una defensa presionante muy buena, con más de 10 robos de balón en este cuarto. Además también la mejoría fue alta en el juego sin balón. Los chicos están trabajando muy bien en los entrenamientos y eso al final hace equipo. La próxima semana visitamos la difícil y dura cancha de Tarancón.

CADETE MASCULINO REGIONAL

El cadete regional consigue una nueva victoria anta el EM Cuenca que nunca bajó los brazos en todo el partido. Los jugadores criptanenses consiguieron romper el partido al final del segundo periodo e inicio del tercero donde pudieron encontrar aro gracias a buen trabajo desde la defensa y las canastas anotadas tras contraataque .En el primer cuarto se mantuvo una tónica de igualdad con los visitantes pudiendo imponer su ritmo de juego , con los locales casi siempre por delante en el marcador con rentas muy cortas .Con 22 puntos arriba para los locales , la reacción visitante que recortó el marcador no fue suficiente para dar la vuelta al marcador. Partido con minutos para todos los jugadores para conseguir una victoria final de 65-49.

JÚNIOR MASCULINO

Gran victoria del junior especial ante el Basket Azuqueca en un partido que los nuestros dominaron todo el partido. Los locales que realizaron un gran esfuerzo defensivo para conseguir la victoria acompañado de un gran porcentaje desde la línea de tres consigue la segunda victoria de la competición, el conjunto rival superior en centímetros a los locales no bajó los brazos en ningún momento, dejando muy buena impresión , la próxima semana se vuelve a jugar en casa esta vez ante el Basket Guadalajara.

SÉNIOR MASCULINO

El equipo senior no pudo conseguir la primera victoria de la competición cayendo ante un Baloncesto La Roda que dejó muy buenas sensaciones el pasado sábado. El mal inicio de partido condicionó totalmente el ritmo de partido, con el equipo visitante siempre mandando en el luminoso con ventajas de diez puntos , consiguiendo los locales acercarse hasta cuatro puntos al final de los dos primeros cuartos. Tras el paso por los vestuarios volvió a coger renta el cuadro rodense que fue administrando perfectamente, a pesar de los intentos de los locales que a pesar de no estar muy afortunados en ataques vaciaron en las tareas defensivas Al final victoria de La Roda por 59-66.

SÉNIOR FEMENINO

Partido muy competido de nuestro senior Femenino el disputado el pasado sábado en el Pabellón Municipal de Campo de Criptana, a priori enfrentándonos contra el equipo más en forma de la liga, Guadalajara. El inicio del partido fue muy trepidante con una intensidad muy alta mostrada por las jugadores del equipo de la ciudad con un parcial inicial de 0-7 que fue contrarrestado por nuestras chicas en la segunda parte del primer cuarto consiguiendo reducir la distancia al final del mismo en solo tres puntos 10-13. En el segundo cuarto nos atacásemos al principio con su defensa en presión, aunque con el paso de las jugadas supimos hacerle frente. Aunque no conseguimos irnos delante en el marcador en ningún mumoento del encuentro con un segundo cuarto finalizado con un parcial de 11-17 nos íbamos al descanso con 9 puntos de diferencia con respecto a nuestras rivales.

El tercer cuarto apretamos y siendo clave la defensa zonal presionante impuesta por nuestras chicas que provoco muchos fallos en el juego ofensivo de las visitantes, aunque el poco acierto en los lanzamientos de dos no nos permitió ganar el cuarto el cual sufrimos un parcial final de 14-15. El final del partido vino marcado por el gran momento de acierto de ellas, y una defensa zonal 2-3 que nos propusieron, y que al principio nos costo atacarla. Ataques demasiado anárquicos realizados por nuestras chicas no nos permitían recortar diferencias. Acabando el cuarto con una parcial de 10-14, para dejar el marcador final en una 45-59 que no reflejo lo sucedido en el partido, debido a que creemos que no hubo tanta diferencia en cuanto al juego planteado.