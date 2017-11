Los conquenses Fizzy Soup actuarán en León, La Coruña, Vigo, Pontevedra o Gijón

Lunes, 20 noviembre 2017

Tras editar un LP (Wood Room, 2014) y un EP (We Do This, 2016), realizar varias giras nacionales, pasar por salas como Bilborock, Apolo y festivales como Festival Gigante, Dcode Festival, Festival de Les Arts o Sonorama Ribera, la banda presenta ‘Not so Far’.

Un álbum que viaja a su interior en la búsqueda de la verdad personal que recorre paisajes inmensos a través de sonidos que se mueven entre la delicadeza de la poesía y la épica de lo salvaje. Fizzy Soup presenta un disco lleno de texturas y muy difícil de etiquetar. Producido por Iñaki Martínez (Organic Audio Estudio) que ha demostrado una gran implicación y compromiso en la búsqueda del característico sonido de la banda, logrando trazar la ruta en el mapa sonoro de 'Not so far'.

Coincidiendo con el lanzamiento del próximo vídeo clip, los conquenses continúan con su extensa gira “Not so Far”, en la que están presentando su disco homónimo en alguno de los escenarios nacionales más reconocidos de la escena musical. Un total de 13 nuevas fechas en 17 días conforman esta etapa de la gira en la que Fizzy Soup recorrerá gran parte del norte de la península. Ciudades como León, La Coruña, Vigo, Pontevedra, Gijón o Logroño entre otras, serán testigo del contundente directo de la banda, en un periplo que se cerrará el próximo 16 de diciembre en el Café La Palma de Madrid, en la que será la última fecha del año de una de las bandas emergentes con más proyección del momento.